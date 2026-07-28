Dr. Radu Țincu: „Politicul sacrifică populația”. Medicul cere criterii de performanță și condamnă soluțiile „de avarie”

Criza de personal din sistemul sanitar nu poate fi rezolvată prin măsuri temporare și memorandumuri adoptate în regim de urgență, avertizează medicul ATIRadu Țincu. Invitat în platoul emisiunii „Miza Zilei”, realizată de Anamaria Păcuraru, Țincu a susținut că este nevoie de criterii de performanță pentru toate nivelurile de conducere din sistemul medical și afirmă că lipsa personalului afectează în primul rând pacienții.
Medicul a transmis un mesaj dur în care vorbește despre responsabilitatea autorităților locale, a managerilor de spitale și a factorului politic în funcționarea sistemului de sănătate.
Radu Țincu cere criterii de performanță pentru întregul sistem sanitar
Potrivit medicului, diferențele dintre spitalele din țară arată că există locuri unde problemele au fost rezolvate, ceea ce demonstrează că schimbarea este posibilă.
„Trebuie să ne punem întrebarea dacă unele județe au reușit și altele nu, înseamnă că undeva se poate și undeva nu se poate. Ca să rezolvăm această problemă, cred că trebuie să luăm în calcul și acest lucru, știind că de mult trebuie a luat în calcul în sistemul de sănătate, criteriile de performanță.
Criterii de performanță care nu trebuie să vizeze doar spitalul, trebuie să vizeze Consiliul Județean care gestionează spitalul și care trebuie să ofere toate condițiile pentru ca oamenii să lucreze acolo și să poată face performanță, trebuie să vizeze managerii de spitale, trebuie să vizeze șefii de secție și, în final, medicii. Dacă nu vom pune criterii de performanță în sistemul de sănătate și toți oamenii vor fi plătiți fără niciun fel de criteriu la comun, acest lucru nu va stimula productivitatea.
Niciun președinte de Consiliu Județean nu va face nimic în plus pentru spitalul lui dacă faptul că acolo lucrurile nu merg bine nu are niciun fel de repercusiune asupra lui ca și președinte de Consiliu Județean sau asupra managerului de spital.
Faptul că acele zone unde s-au rezolvat problemele, s-au implicat autoritățile locale arată că, dacă facem lucrurile așa cum trebuie, oamenii vor veni. Dar pentru asta avem nevoie de criterii de performanță. Și nu trebuie să ne fie teamă de criteriile de performanță. Criteriile de performanță vor elimina, într-o primă fază, anumite disfuncționalități, dar ulterior ne vor face pe toți mai performanți.”
„Politicul îi sfidează pe oameni”
Radu Țincu afirmă că lipsa personalului medical nu afectează doar cadrele medicale, ci are consecințe directe asupra pacienților care ajung în spitale.
„Politicul nu mă sfidează și nici pe profesorul Cristoveanu sau pe Beatrice Mahler, îi sfidează pe oameni. În momentul în care accepți să lucrezi cu deficit de personal, cei care suferă sunt pacienții. Dacă ai o asistentă la 25 de pacienți în loc de o asistentă la aproape jumătate din pacienți, e clar că unii dintre ei nu vor primi serviciile medicale de care au nevoie.
Dacă în terapie intensivă nu ai asistente cum este în legislație, o asistentă la doi pacienți, și ai o asistentă la șase sau șapte pacienți, ceilalți care teoretic sunt în surplus nu vor fi tratați corespunzător. Cei care suferă, să știți că, sigur, e foarte traumatizant să-ți vezi colegi care au murit după ce au stat în gărzi zeci de ore și au murit la vârste tinere. Este traumatizant și este foarte grav că o țară își sacrifică până la moarte personalul medical.
Dar dincolo de acest sacrificiu al nostru, politicul, din păcate, sacrifică populația. Cei care vor resimți în mod acut și direct acest deficit de personal sunt oamenii. Oamenii care nu mai ajung la spital, cei doi bebeluși care astăzi sunt la cimitir în loc să fie salvați într-o secție de neonatologie. Cred că aici trebuie să înțelegem. Nu vrem bani nici pentru Țincu și nici pentru Cîrstoveanu, vrem ca sistemul de sănătate să poată oferi oamenilor care plătesc asigurări de sănătate serviciile de care au nevoie.”
Critici la adresa soluțiilor temporare din sănătate
Medicul consideră că problemele din sistem nu pot fi rezolvate prin măsuri punctuale și susține că este nevoie de o strategie pe termen lung.
„Oamenii să știți că se plâng în principiu tocmai de calitatea serviciilor medicale, care este strict legată de deficitul de personal. Până nu vom corecta lucrurile acestea, degeaba tot vorbim. Și vedeți, este un lucru care ați spus aici cum s-au deblocat cele 22 de posturi. Este rușinos ca o țară în Uniunea Europeană în 2026 să deblocheze prin ședințe de guvern extraordinare celebrele 22 de posturi de la profesorul Cîrstoveanu.
Eu m-am săturat, că vă spuneam mai devreme că funcționăm pe memorandumuri, m-am săturat de aceste soluții de avarie. A ars Colectivul, s-a făcut un delir național cu secțiile de arși, s-a abandonat, nu s-a mai făcut nimic. S-a întâmplat o tragedie în timpul pandemiei, s-a investit, s-a abandonat. Noi avem o memorie scurtă. Deci aceste tragedii ne țin o perioadă scurtă, după care uităm totul. Vedem repetăm greșeli după greșeli, într-un mod care pare că n-avem niciun fel de viziune și direcție înspre care ne îndreptăm.”