Dr. Radu Țincu: „Politicul sacrifică populația”. Medicul cere criterii de performanță și condamnă soluțiile „de avarie”

Publicat 28 iul. 2026, 23:16 Actualizat 28 iul. 2026, 23:22 Sursă Realitatea PLUS

Criza de personal din sistemul sanitar nu poate fi rezolvată prin măsuri temporare și memorandumuri adoptate în regim de urgență, avertizează medicul ATIRadu Țincu. Invitat în platoul emisiunii „Miza Zilei”, realizată de Anamaria Păcuraru, Țincu a susținut că este nevoie de criterii de performanță pentru toate nivelurile de conducere din sistemul medical și afirmă că lipsa personalului afectează în primul rând pacienții.

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