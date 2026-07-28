Secție importantă din Spitalul de Urgență București, închisă temporar. Medicii acuză presiuni și cer intervenția autorităților

Activitatea Secției de Medicină Internă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București va fi suspendată începând cu 1 august 2026. Decizia conducerii unității medicale a declanșat un conflict deschis cu personalul secției, medicii susținând că măsura vine pe fondul unor probleme de organizare și al unor tensiuni tot mai mari cu managementul spitalului.
Medicii contestă suspendarea activității
Cadrele medicale afirmă că suspendarea secției nu poate fi privită separat de evenimentele din ultimele săptămâni. Potrivit acestora, pe 13 iulie au înaintat un memoriu prin care au solicitat încetarea contractelor de gardă, motivând că actualele condiții nu mai permit desfășurarea actului medical în siguranță.
Medicii susțin că, în locul unui dialog, au fost avertizați că își pot pierde contractele de muncă. La doar câteva zile după acest episod, pe 20 iulie, conducerea spitalului a anunțat suspendarea activității Secției de Medicină Internă.
Oficial, măsura este justificată prin necesitatea reorganizării și igienizării spațiilor. Colectivul medical consideră însă că există o legătură între această decizie și demersurile făcute anterior de angajații secției.
Una dintre cele mai solicitate secții ale spitalului
Medicii atrag atenția că Secția de Medicină Internă se numără printre cele mai aglomerate din Spitalul Clinic de Urgență București, tratând aproape 3.000 de pacienți în fiecare an.
Potrivit acestora, gradul de ocupare depășește frecvent capacitatea optimă, iar reducerea numărului de paturi din ultimii ani a agravat situația. În aceste condiții, o parte dintre pacienți au rămas internați în Unitatea de Primiri Urgențe, fără a putea fi transferați în secția de specialitate.
Cadrele medicale spun că au semnalat în repetate rânduri aceste probleme, însă fără ca situația să fie remediată.
Controlul DSP a descoperit neconcordanțe
Pe 7 iulie, Direcția de Sănătate Publică a efectuat un control în spital, în urma căruia au fost identificate neconcordanțe privind organizarea paturilor atât în Secția de Medicină Internă, cât și în cea de Chirurgie Cardiovasculară.
În cazul Secției de Medicină Internă, medicii afirmă că a fost vorba despre existența unui singur pat în plus, situație apărută în urma unei modificări administrative despre care susțin că nu au fost informați.
Cu toate acestea, sancțiunea a vizat întregul spital, iar conflictul dintre personalul medical și conducere s-a amplificat.
Schimbarea șefei secției a amplificat nemulțumirile
Un alt moment care a alimentat tensiunile a avut loc pe 11 iulie, când șefa Secției de Medicină Internă a fost înlocuită din funcție.
Potrivit medicilor, această decizie a venit la scurt timp după ce aceasta și-a exprimat dezacordul față de reducerea numărului de paturi. Pentru o parte a colectivului, schimbarea conducerii secției a reprezentat momentul în care conflictul a escaladat.
Medicii cer verificări și explicații
Colectivul medical solicită acum intervenția Ministerului Sănătății, a Direcției de Sănătate Publică și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Medicii cer verificarea legalității suspendării activității secției, a modului în care au fost repartizate paturile și a soluțiilor pregătite pentru preluarea urgențelor în perioada în care Secția de Medicină Internă va fi închisă.
Totodată, aceștia subliniază că, deși în urma controlului DSP au fost constatate nereguli atât la Medicină Internă, cât și la Chirurgie Cardiovasculară, doar Secția de Medicină Internă își suspendă activitatea începând cu 1 august.