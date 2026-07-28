Secție importantă din Spitalul de Urgență București, închisă temporar. Medicii acuză presiuni și cer intervenția autorităților

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 16:38

Activitatea Secției de Medicină Internă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București va fi suspendată începând cu 1 august 2026. Decizia conducerii unității medicale a declanșat un conflict deschis cu personalul secției, medicii susținând că măsura vine pe fondul unor probleme de organizare și al unor tensiuni tot mai mari cu managementul spitalului.

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