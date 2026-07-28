Bolojan anunță schimbări majore în spitalele din România. Unitățile cu puțini pacienți vor trebui să se reorganizeze: „Nu răspund nevoilor cetățenilor”

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește o schimbare importantă în modul de finanțare a spitalelor, odată cu viitoarea lege a salarizării. Potrivit acestuia, tarifele pentru serviciile medicale vor trebui recalculate astfel încât să acopere costurile reale ale tratamentelor, iar spitalele vor fi finanțate în funcție de activitatea desfășurată și de numărul pacienților tratați.
În același timp, șeful Executivului a explicat că spitalele cu un grad redus de ocupare vor trebui să își regândească organizarea, în timp ce unitățile care răspund cererii pacienților vor beneficia de resursele necesare.
Bolojan: Tarifele pentru serviciile medicale trebuie recalculate
Ilie Bolojan a declarat:
„Odată ce legea de salarizare ar fi adoptată, vor trebui recalculate tarifele pentru cazurile pe care spitalele le rezolvă la un nivel mult mai mare decât cel de astăzi, care nu le acoperă costul acestor servicii, în așa fel încât funcționarea spitalelor în anii următori să se facă pe baza serviciilor care sunt prestate către pacienți și fiecare caz care este rezolvat să aducă o sumă din care se suportă salariile la spitale și toate celelalte cheltuieli.
Și spitalele care au adresabilitate, deci care răspund nevoilor cetățenilor din zonele unde funcționează, vor avea cazuri, vor avea pacienți și totul va fi în bună regulă, dar spitalele care astăzi se bazează doar pe aceste transferuri către ele vor trebui să-și regândească oferta, să-și readapteze secțiile, numărul de angajați, specializările pe care le oferă, în așa fel încât să nu avem secții supraaglomerate cum avem astăzi în centrele universitare, în reședințele de județ, și să avem secții care au un grad de ocupare foarte mic în multe alte spitale și practic, așa cum se vede din acest grad de ocupare, ele nu răspund nevoilor populației.
Am mai dat un exemplu, am putea avea un număr de paturi de paliație, dar în loc să avem acest număr mult mai mare care să rezolve problemele cetățenilor, avem secții care nu au adresabilitate și deci nu răspund nevoilor cetățenilor.”
Solicitări pentru deblocarea a 26.000 de posturi în spitale
Premierul interimar a vorbit și despre memorandumul privind deblocarea posturilor din sistemul sanitar, precizând că prima variantă a documentului a fost modificată după o nouă analiză.
„În ceea ce privește memorandumul care a fost adoptat astăzi cu privire la deblocarea posturilor din sănătate. Este a doua variantă a acestui memorandum, pentru că în săptămânile trecute am avut o primă variantă care aduna în fapt solicitările de la toate spitalele din România și, prin aplicarea unor procente de reducere, venea cu propuneri de posturi care să fie aprobate.
Am avut solicitări pentru a debloca 26.000 de posturi în sectorul public din spitalele noastre, în condițiile în care avem astăzi peste 190.000 de angajați în aceste spitale.”
Cele două criterii pe baza cărora vor fi aprobate posturile
Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Sănătății a primit două criterii clare pentru stabilirea numărului de posturi care vor fi aprobate în fiecare spital.
„Față de prima variantă, am solicitat ca propunerile pe care le vor face Ministerul Sănătății să se bazeze pe două criterii care țin cont de realitățile din spitalele noastre și care urmăreau, pe de o parte, să rezolve nevoile pacienților, să rezolve aglomerarea în anumite secții, pe baza banilor pe care îi putem aloca în perioada în care ne găsim.
Asta înseamnă că au fost folosite două criterii. Primul dintre ele este ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului. Cu cât ponderea cheltuielilor de personal era mai mică din totalul cheltuielilor, cu atât spitalele au primit bonificații, pentru că înseamnă că au spațiu să își crească cheltuiele de personal.
Acolo unde însă cheltuielile de personal au depășit procente de 85-90%, așa cum avem în unele dintre spitale, suntem în situația în care acel spital nu mai există practic pentru pacienți, ci există doar pentru angajați. Și pentru că nu mai are bani să plătească medicamente, analize, să combată infecțiile nozocomiale și așa mai departe, și deci aceste spitale au fost sancționate practic și li s-a diminuat posturile aprobate.”
Gradul de ocupare al paturilor va influența numărul de posturi
Premierul interimar a precizat că al doilea criteriu luat în calcul este gradul de ocupare al paturilor, despre care spune că reflectă cât de bine răspunde un spital nevoilor pacienților.
„Al doilea criteriu foarte important este legat de gradul de ocupare al paturilor. Cu cât un spital a avut un grad de ocupare al paturilor mai mare, cu atât a primit bonificații la aceste posturi, asta înseamnă că acel spital răspunde nevoilor cetățenilor, specializarea respectivă, calitatea serviciilor medicale pe care le oferă răspunde cererilor cetățenilor și înseamnă că acele paturi sunt folosite judicios.
Gândiți-vă că suntem în situația în care personalul este normat la numărul de paturi aprobate, iar dacă gradul de ocupare este de sub 50%, cum avem în cazul a peste 150 de spitale, înseamnă că, în fapt, acele spitale nu răspund nevoilor cetățenilor sau pacienților din arealul respectiv și consumă resurse.”