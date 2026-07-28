Bolojan anunță schimbări majore în spitalele din România. Unitățile cu puțini pacienți vor trebui să se reorganizeze: „Nu răspund nevoilor cetățenilor”

Publicat 28 iul. 2026, 21:19 Actualizat 28 iul. 2026, 21:22

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește o schimbare importantă în modul de finanțare a spitalelor, odată cu viitoarea lege a salarizării. Potrivit acestuia, tarifele pentru serviciile medicale vor trebui recalculate astfel încât să acopere costurile reale ale tratamentelor, iar spitalele vor fi finanțate în funcție de activitatea desfășurată și de numărul pacienților tratați.

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