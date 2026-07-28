Seceta din 2026 a afectat 24.000 de hectare. Cât primesc pe hectar fermierii pentru pierderile din 2025

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 19:51

Seceta a afectat circa 24.000 de hectare de culturi agricole în acest an, de peste 26 de ori mai puțin decât în 2025, când suprafața calamitată a depășit 628.000 de hectare, a declarat marți viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna.

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