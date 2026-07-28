Seceta din 2026 a afectat 24.000 de hectare. Cât primesc pe hectar fermierii pentru pierderile din 2025

Seceta a afectat circa 24.000 de hectare de culturi agricole în acest an, de peste 26 de ori mai puțin decât în 2025, când suprafața calamitată a depășit 628.000 de hectare, a declarat marți viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna.
Cele mai mari pierderi raportate în acest an sunt în județele Arad, Bihor și Timiș, la culturile de grâu, rapiță și orz. Ministrul interimar al Agriculturii a apreciat că anul agricol 2026 este „incomparabil mai bun” pentru fermieri, comparativ cu anul precedent, marcat de pagube extinse provocate de secetă.
Seceta, impact redus în 2026
„În ceea ce privește seceta de anul acesta, avem un an incomparabil mai bun pentru fermieri, față de cele peste 628.000 de hectare afectate în 2025, anul acesta sunt raportate aproximativ 24.000 de hectare. Este un an bun pentru sectorul vegetal, fără doar și poate. Județele cele mai afectate sunt Arad, Bihor și Timiș la grâu, rapiță și orz”, a declarat Tánczos Barna.
Ajutor de 100 de euro pe hectar
Pentru fermierii afectați de seceta din 2025, Ministerul Agriculturii pregătește un sprijin de 100 de euro pe hectar pentru pagube evaluate la 100% în sectorul vegetal. Suma este dublă față de nivelul comunicat inițial.
Potrivit ministrului, proiectul de hotărâre de guvern urma să fie transmis marți la Ministerul Finanțelor. Măsura are un impact bugetar total de 155 milioane de lei și va fi finanțată din aproximativ 15 milioane de euro provenite din fonduri europene, la care se adaugă circa 15 milioane de euro de la bugetul național.
„Hotărârea de Guvern pleacă astăzi la Ministerul Finanțelor, ea are un impact total de 155 milioane de lei, aproape 15 milioane de euro din fonduri europene și 15 milioane de euro din bugetul național. Aceasta este propunerea noastră”, a precizat viceprim-ministrul.
România a primit 14,8 milioane de euro din rezerva agricolă a Uniunii Europene pentru anul 2025, fondurile fiind destinate compensării parțiale a problemelor de lichiditate cu care s-au confruntat producătorii agricoli afectați de secetă.