Semnul care a reaprins profețiile despre sfârșitul lumii. Izvoare cu apă dulce au apărut lângă Marea Moartă

Un fenomen neașteptat petrecut lângă Marea Moartă a atras atenția credincioșilor și a oamenilor de știință. Într-o regiune cunoscută de mii de ani pentru sarea extremă și lipsa aproape totală de viață, au apărut izvoare cu apă dulce, zone verzi și mici ecosisteme.
Pentru unii credincioși, schimbările din jurul Mării Moarte seamănă cu descrierile unor profeții biblice vechi de peste 2.500 de ani, în special cele atribuite profeților Ezechiel și Zaharia. Cercetătorii au însă o altă explicație: fenomenul este legat de retragerea accelerată a apei și de procese naturale din subteran.
Locul unde aproape nimic nu putea supraviețui
Marea Moartă, aflată între Iordania, Cisiordania și Israel, este situată în Valea Riftului Iordanului și reprezintă cel mai jos punct continental de pe Pământ.
Suprafața sa se află la aproximativ 430 de metri sub nivelul mării, iar apa are o salinitate de aproximativ 34%, de aproape zece ori mai mare decât cea a oceanelor.
Concentrația ridicată de minerale, precum clorura de magneziu, potasiul și calciul, face ca mediul să fie extrem de dificil pentru majoritatea formelor de viață acvatică.
Totuși, în ultimii ani, pe lângă malurile Mării Moarte au apărut bazine cu apă dulce în care au început să existe plante, insecte, păsări și mici organisme acvatice.
Izvoarele de apă dulce au creat mici oaze în deșert
Specialiștii explică faptul că noile zone cu apă dulce au apărut pe măsură ce nivelul Mării Moarte a scăzut.
Apa provenită din precipitațiile din zonele mai înalte din apropierea Ierusalimului pătrunde prin formațiunile de calcar și ajunge în rețele subterane de apă.
Pe măsură ce nivelul lacului s-a retras, izvoarele care erau anterior acoperite de apele sărate au ieșit la suprafață.
În jurul acestor surse de apă dulce au apărut zone cu stuf, tamarix și alte plante specifice zonelor umede. În unele bazine au fost observate alge, insecte, păsări și organisme acvatice, formând adevărate insule de viață lângă una dintre cele mai ostile zone de pe planetă.
Fenomenul are loc însă în paralel cu o problemă gravă de mediu. Retragerea Mării Moarte favorizează apariția unor cavități subterane și modifică peisajul regiunii. Pe partea israeliană a Mării Moarte au fost raportate peste 9.000 de doline.
De ce unii vorbesc despre profețiile biblice
Apariția apei dulci și a vegetației lângă Marea Moartă a fost comparată de unele comunități religioase cu viziunile descrise în Biblie.
În Cartea lui Ezechiel este prezentată o profeție despre ape care ar urma să curgă din Ierusalim către mare și să transforme apele considerate fără viață.
Un pasaj spune:
„Când aceste ape vor ajunge în mare, apele ei se vor vindeca și tot ce va intra în acest râu va trăi.”
Viziunea vorbește despre revenirea vieții în această zonă, despre pescari care își întind plasele pe maluri și despre pomi fructiferi care cresc lângă ape.
În Cartea profetului Zaharia apare o descriere asemănătoare despre „ape vii” care ar urma să curgă din Ierusalim spre Marea Moartă și Marea Mediterană.
Pentru unii credincioși, apariția izvoarelor, a vegetației și a unor forme de viață reprezintă o imagine asemănătoare cu aceste texte antice, scrie Express.
Peștii din apropierea Mării Moarte au alimentat și mai mult controversele
Un moment care a atras atenția lumii a fost în 2016, când fotograful israelian Noam Bedein a publicat imagini cu pești într-un bazin aflat lângă Marea Moartă.
Imaginile au fost distribuite pe scară largă și prezentate de unele persoane drept dovada că „Marea Moartă prinde viață”.
În realitate, peștii nu trăiau în apa extrem de sărată a Mării Moarte, ci într-o zonă separată, alimentată de izvoare subterane cu apă dulce.
Bazinul principal al Mării Moarte rămâne în continuare un mediu în care peștii și majoritatea organismelor acvatice nu pot supraviețui.
Un alt fenomen care a atras atenția: revenirea palmierului antic
Legăturile cu imaginile biblice nu s-au limitat doar la apă.
Cercetătorii au reușit să readucă la viață o varietate veche de palmier din Iudeea, după germinarea unei semințe vechi de aproximativ 2.000 de ani descoperite în Deșertul Iudeei.
Copacul rezultat a primit numele Methuselah.
Ulterior, polenul acestui palmier antic a fost folosit pentru fertilizarea unui alt palmier, numit Hannah, iar în 2020 au apărut din nou curmale provenite din această varietate istorică.
Pentru unii credincioși, combinația dintre apă dulce, vegetație și revenirea unei plante străvechi seamănă cu elemente descrise în profețiile lui Ezechiel.
Este acesta începutul sfârșitului lumii?
Unii susținători ai interpretărilor profetice au asociat schimbările din jurul Mării Moarte cu începutul evenimentelor descrise în textele despre sfârșitul vremurilor.
Totuși, chiar și potrivit acestor interpretări religioase, profețiile includ o serie mai amplă de evenimente care nu s-au produs.
Acestea fac referire la conflicte viitoare, evenimente legate de Ierusalim și transformări majore descrise în textele profetice.
În prezent, Marea Moartă nu s-a transformat într-un ecosistem bogat, iar izvoarele cu apă dulce rămân bazine mici și separate de apa sărată.
Ce spun oamenii de știință despre fenomen
Cercetătorii explică schimbările prin interacțiunea dintre apă, roci și modificările rapide ale mediului din regiune.
Pe măsură ce apa dulce circulă prin formațiunile subterane, aceasta poate dizolva depozitele de sare, ducând la apariția unor cavități și la expunerea unor izvoare ascunse.
Din punct de vedere științific, fenomenul este rezultatul unor procese naturale provocate de scăderea nivelului Mării Moarte.
Pentru credincioși, apariția vieții într-un loc considerat timp de secole lipsit de viață reprezintă o imagine care amintește de profeții antice. Pentru cercetători, este un exemplu spectaculos al modului în care natura transformă un peisaj aflat într-o schimbare profundă.