Semnul care a reaprins profețiile despre sfârșitul lumii. Izvoare cu apă dulce au apărut lângă Marea Moartă

Publicat 28 iul. 2026, 20:46 Sursă express.co.ok

Un fenomen neașteptat petrecut lângă Marea Moartă a atras atenția credincioșilor și a oamenilor de știință. Într-o regiune cunoscută de mii de ani pentru sarea extremă și lipsa aproape totală de viață, au apărut izvoare cu apă dulce, zone verzi și mici ecosisteme.

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