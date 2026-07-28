Metoda prin care hoții te lasă fără telefon în câteva secunde. Un român era să cadă în capcană la Lacul Como

Un român aflat în vacanță în Italia susține că a fost la un pas să rămână fără telefon după ce un necunoscut s-a oferit să îi facă o fotografie. Incidentul s-ar fi petrecut în Varenna, una dintre cele mai vizitate localități de pe malul Lacului Como, iar experiența a fost făcută publică pe TikTok pentru a-i avertiza și pe alți turiști.
Andu și iubita sa, Betty, ajunseseră în Italia pentru a participa la un concert, iar apoi au decis să viziteze celebrul Lac Como. La scurt timp după ce au coborât din tren, cei doi spun că au fost implicați într-o situație care se putea încheia cu pierderea telefonului.
Un necunoscut s-a oferit să le facă o fotografie
Potrivit lui Andu, mai mulți tineri ar încerca să profite de turiștii care ajung în Varenna. Acesta spune că unul dintre ei s-a apropiat de el și de Betty și s-a oferit să le facă o fotografie.
„Era să fim furați în Como și vreau să fac acest clip ca toți românii care merg acolo să nu pice în plasa în care noi era să picăm astăzi. Deci dacă mergeți în Varenna, sunt niște băieți mici. Era să ne ardă pe noi astăzi”, explică Andu pe TikTok.
După ce a primit telefonul, tânărul le-ar fi spus că știe un loc mai potrivit pentru fotografie și s-ar fi îndepărtat de cei doi.
„Zice: hai să îți fac o poză. Ne zice că știe el un loc și se duce undeva mai la distanță și era să fugă”, mai spune el.
Intervenția unui alt cuplu a făcut diferența
Telefonul nu a fost pierdut datorită unui alt cuplu care se afla în apropiere. Andu povestește că aceștia au observat ce se întâmplă și l-au oprit pe tânărul care avea dispozitivul în mână, înainte ca acesta să poată pleca.
„Noi astăzi am avut noroc că era încă un cuplu în spate și l-au ținut. Era să plece cu telefonul, sub pretextul că vezi Doamne vrea să îți facă o poză”, a mai spus Andu pe TikTok.
După incident, cei doi le recomandă turiștilor să nu înmâneze telefonul unor persoane necunoscute, chiar dacă acestea se oferă să le facă o fotografie.
„Deci dacă sunteți pe malul lacului și cineva vă zice: hai să își facem o poză, fugiți! Vrea să vă ia telefonul. Vă ziceam asta ca să nu pățiți ce era noi să pățim astăzi”, a mai spus el.
Alte metode de furt despre care se discută în Italia
În ultima perioadă, pe rețelele sociale au circulat informații despre o presupusă metodă prin care infractorii ar arunca șobolani în mașinile aflate în mers pentru a-i determina pe șoferi să oprească și să coboare. Un complice ar profita apoi de moment pentru a fura autoturismul. Autoritățile italiene nu au confirmat oficial existența unor astfel de cazuri, potrivit Corriere della Sera.
Printre metodele de înșelăciune și furt despre care au fost semnalate de-a lungul timpului se numără și lovirea intenționată a mașinii cu o piatră, urmată de solicitarea unor despăgubiri, aruncarea ouălor pe parbriz pentru a determina șoferul să tragă pe dreapta sau distragerea atenției în parcări, timp în care un complice fură bunuri din autoturism.
O altă metodă presupune înțeparea ori dezumflarea unei anvelope. Hoții urmăresc apoi vehiculul și profită de momentul în care șoferul oprește pentru a verifica roata.