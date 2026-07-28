Metoda prin care hoții te lasă fără telefon în câteva secunde. Un român era să cadă în capcană la Lacul Como

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 17:17

Un român aflat în vacanță în Italia susține că a fost la un pas să rămână fără telefon după ce un necunoscut s-a oferit să îi facă o fotografie. Incidentul s-ar fi petrecut în Varenna, una dintre cele mai vizitate localități de pe malul Lacului Como, iar experiența a fost făcută publică pe TikTok pentru a-i avertiza și pe alți turiști.

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