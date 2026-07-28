Fabrică românească de drone militare, la Cluj. Primele unități, în toamnă

Compania românească de tehnologie OVES Enterprise și producătorul ucrainean de drone EDRONE au anunțat extinderea colaborării prin lansarea unei producții comune de drone militare în România. Prima unitate de producție va fi deschisă la Cluj-Napoca, iar primele aparate ar urma să fie fabricate în toamna acestui an.
Parteneriatul vizează producerea de sisteme autonome pentru industria de apărare, prin transfer de tehnologie și know-how din Ucraina, precum și prin integrarea platformei de inteligență artificială Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise.
Potrivit companiilor, fabrica va răspunde cererii din România, din alte state europene și din Ucraina, în contextul creșterii investițiilor și nevoilor din sectorul apărării.
„Europa are nevoie de capacități proprii de producție, iar România trebuie să își construiască un rol industrial real în acest ecosistem, nu să rămână exclusiv o piață de desfacere”, a declarat Mihai Filip, CEO al OVES Enterprise.
Acesta a afirmat că parteneriatul cu EDRONE aduce în România experiență acumulată în Ucraina, procese de producție validate și posibilitatea extinderii rapide a fabricației unor sisteme testate în condiții reale.
Trei tipuri de drone, în prima fază
În etapa inițială, unitatea din Cluj-Napoca va produce drone FPV, drone de interceptare și drone de recunoaștere. Potrivit companiilor, toate aceste modele au fost validate anterior în condiții de luptă.
Primele aparate realizate în România sunt programate să intre, în această toamnă, în etapa de testare și demonstrații. Pe termen ulterior, portofoliul ar putea fi extins la până la 27 de modele, în funcție de comenzile primite și de programele de înzestrare din România și din alte state europene.
Dronele vor integra Nemesis AI, o platformă care include funcții de identificare, clasificare și urmărire a țintelor, ghidaj terminal și analiză situațională. Reprezentanții OVES susțin că tehnologia bazată pe inteligență artificială poate reduce timpul de reacție și crește precizia sistemelor autonome.
Capacitate inițială de 1.000 de drone lunar
Fabrica de la Cluj-Napoca va acoperi întregul proces de producție, de la integrarea componentelor și instalarea sistemelor, până la configurare, testare și pregătirea aparatelor pentru utilizare operațională.
În faza inițială, capacitatea estimată este de aproximativ 1.000 de drone pe lună, iar echipa va avea circa 30 de angajați. Pe termen mediu, cele două companii iau în calcul extinderea producției la între 10.000 și 15.000 de unități lunar, în funcție de comenzi și de programele de achiziții din domeniul apărării.
„Experiența ultimilor ani a demonstrat că viteza de dezvoltare, capacitatea de producție și adaptarea permanentă a tehnologiei sunt esențiale în industria dronelor militare”, a declarat Viktor Yevpak, fondator și CEO al EDRONE.
El a precizat că parteneriatul va permite transferul în România al unui model de producție dezvoltat și testat în Ucraina, combinat cu tehnologiile de inteligență artificială realizate de OVES Enterprise.
OVES Enterprise are peste 200 de angajați și derulează proiecte de inteligență artificială și analiză de date în state europene, în SUA și în Emiratele Arabe Unite. Compania susține că producția locală de drone va permite fabricarea și testarea echipamentelor în Uniunea Europeană și poate contribui la reducerea dependenței industriei europene de apărare de furnizori din afara continentului.