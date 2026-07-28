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Patru urși de la Sanctuarul Libearty Zărnești, transferați în Franța. Premieră pentru România

Urși

Urși

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 11:51

Patru urși tineri de la Sanctuarul Libearty din Zărnești vor fi transferați într-un parc zoologic și de conservare a faunei sălbatice din Franța, în cadrul unei colaborări internaționale. Reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni (AMP) spun că este un eveniment fără precedent pentru România.

Cei patru urși în vârstă de aproximativ doi ani și jumătate sunt frați, au precizat reprezentanții AMP. Ei vor fi transportați după ce vor fi tranchilizați la Parc Animalier de Sainte-Croix - un parc zoologic și de conservare a faunei sălbatice situat în regiunea Grand Est, în estul Franței - drumul până la destinație durând peste o zi.

Reprezentanții AMP spun că acest transfer reprezintă "un eveniment unic pentru România".

"Sanctuarul AMP Libearty va trăi un moment cu adevărat istoric: patru urși, proveniți din sălbăticie, aflați, acum, în grija noastră vor pleca împreună din România către un parc din Franța. (...) Este un transfer fără precedent pentru AMP Libearty și un eveniment unic pentru România. Plecarea celor patru urși reprezintă rezultatul unei colaborări internaționale complexe, pregătită în cele mai mici detalii, astfel încât transportul să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. (...) Parcul (Parc Animalier de Sainte-Croix - n.r.) are o viziune apropiată de cea a Sanctuarului AMP Libearty: protejarea animalelor și educarea oamenilor în spiritul respectului față de natură și față de toate formele de viață", au transmis reprezentanții AMP.

Parc Animalier de Sainte-Croix se întinde pe 120 de hectare și adăpostește 1.500 de animale din 100 de specii ale faunei europene, conform propriului site. Fiind mai mult decât o grădină zoologică și nu doar un sanctuar pentru animale, acesta oferă experiența 'sleep in the park', respectiv cei care doresc pot să se cazeze în cabanele din arealul parcului și să urmărească de aproape animalele.

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