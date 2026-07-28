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Patru urși de la Sanctuarul Libearty Zărnești, transferați în Franța. Premieră pentru România
Urși
Patru urși tineri de la Sanctuarul Libearty din Zărnești vor fi transferați într-un parc zoologic și de conservare a faunei sălbatice din Franța, în cadrul unei colaborări internaționale. Reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni (AMP) spun că este un eveniment fără precedent pentru România.
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