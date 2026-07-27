Câțiva proprietari țin pe loc consolidarea unor blocuri cu risc seismic. Motivele pentru care refuză intervenția

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 22:09

Două proiecte importante de consolidare a unor blocuri încadrate în clasa I de risc seismic sunt blocate în București, deși majoritatea proprietarilor și-au dat acordul pentru începerea lucrărilor. Primăria Capitalei susține că doar un număr redus de locatari refuză să își părăsească temporar locuințele, iar acest lucru împiedică demararea investițiilor finanțate în mare parte din fonduri nerambursabile.

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