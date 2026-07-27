Câțiva proprietari țin pe loc consolidarea unor blocuri cu risc seismic. Motivele pentru care refuză intervenția

Două proiecte importante de consolidare a unor blocuri încadrate în clasa I de risc seismic sunt blocate în București, deși majoritatea proprietarilor și-au dat acordul pentru începerea lucrărilor. Primăria Capitalei susține că doar un număr redus de locatari refuză să își părăsească temporar locuințele, iar acest lucru împiedică demararea investițiilor finanțate în mare parte din fonduri nerambursabile.
Municipalitatea califică situația drept una „absurdă” și avertizează că este luată în calcul inclusiv recuperarea în instanță a cheltuielilor făcute pentru pregătirea proiectelor.
Două blocuri cu risc seismic, blocate de refuzul unei minorități de proprietari
Potrivit Primăriei Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) se confruntă în prezent cu două cazuri în care lucrările nu pot începe, deși toate etapele administrative au fost finalizate.
La unul dintre imobile, situat pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, 32 de familii au acceptat consolidarea și au fost deja relocate, însă alte opt familii refuză să își elibereze locuințele, blocând astfel întregul proiect.
În acest caz, autoritățile spun că situația va fi soluționată în instanță și analizează posibilitatea recuperării sumelor cheltuite pentru pregătirea investiției.
Un al doilea proiect aflat în impas vizează un imobil de pe Calea Victoriei. Din cele 90 de familii care locuiesc în clădire, 70 și-au exprimat acordul pentru consolidare, însă opoziția celorlalte 20 face imposibilă începerea lucrărilor.
De ce refuză unii proprietari consolidarea
Primăria arată că motivele invocate de proprietarii care se opun sunt diferite.
Unii dețin spații comerciale la parterul blocurilor și nu doresc ca activitatea economică să fie afectată pe durata șantierului. Alții au apartamente închiriate și nu vor să piardă veniturile obținute din chirii.
Există și proprietari care spun că și-au renovat recent locuințele și nu vor ca investițiile făcute să fie afectate de lucrările de consolidare.
Primăria asigură gratuit relocarea proprietarilor
Municipalitatea subliniază că proiectele de consolidare sunt inițiate la solicitarea asociațiilor de proprietari, iar pentru înscrierea în program este necesară aprobarea a cel puțin 50% plus unu dintre locatari.
Totuși, legea nu prevede o procedură prin care proprietarii care refuză să își elibereze locuințele să poată fi convinși să permită desfășurarea lucrărilor.
Primăria precizează că lucrările de consolidare durează, în general, aproximativ doi ani, perioadă în care proprietarii beneficiază gratuit fie de locuințe de necesitate puse la dispoziție de municipalitate, fie de decontarea chiriei.
Cât plătesc proprietarii pentru consolidarea blocurilor
Potrivit Primăriei Capitalei, aproximativ 90% din costul lucrărilor este acoperit din fonduri nerambursabile, iar diferența este suportată inițial de municipalitate.
Ulterior, proprietarii rambursează partea care le revine într-o perioadă cuprinsă între cinci și 15 ani.
Ca exemplu, pentru un apartament cu o suprafață de 100 de metri pătrați, contribuția estimată a proprietarului este între 10.000 și 15.000 de euro, sumă care poate fi achitată eșalonat.
Primăria atrage atenția că miza acestor proiecte este siguranța locatarilor și a trecătorilor, având în vedere că imobilele încadrate în clasa I de risc seismic se pot prăbuși în cazul producerii unui cutremur major.