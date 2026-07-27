Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Un nou mesaj Ro Alert de pericol aerian în nordul județului Tulcea
Alerta vizează nordul județului Tulcea
Autoritățile au emis, luni după-amiază, un nou mesaj RO-Alert de tip „Alertă Extremă”, prin care populația este avertizată asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Localnicii sunt îndemnați să se adăpostească imediat și să respecte toate măsurile de protecție transmise oficial. MApN a precizat că sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.
Citește și
- 18:24Înalta Curte, mesaj de solidaritate cu medicii greviști. Șefa ICCJ atacă noua Lege a salarizării
- 17:20Panică în Neamț: miros de gaze într-un bloc, după ce o conductă a fost tăiată în timpul unor lucrări
- 17:08Invazie în Capitală. Tot mai mulți bucureșteni găsesc șobolani în jurul blocurilor. Unii spun că s-au trezit cu musafiri ieșiți direct din toaletă
- 16:52Blocajul de la cadastru primește o soluție. Senatul a adoptat măsura așteptată de proprietari
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News