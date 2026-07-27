Un nou mesaj Ro Alert de pericol aerian în nordul județului Tulcea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 16:32

Autoritățile au emis, luni după-amiază, un nou mesaj RO-Alert de tip „Alertă Extremă”, prin care populația este avertizată asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Localnicii sunt îndemnați să se adăpostească imediat și să respecte toate măsurile de protecție transmise oficial. MApN a precizat că sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Distribuie articolul