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Un nou mesaj Ro Alert de pericol aerian în nordul județului Tulcea

Alerta vizează nordul județului Tulcea

Alerta vizează nordul județului Tulcea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 16:32

Autoritățile au emis, luni după-amiază, un nou mesaj RO-Alert de tip „Alertă Extremă”, prin care populația este avertizată asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Localnicii sunt îndemnați să se adăpostească imediat și să respecte toate măsurile de protecție transmise oficial. MApN a precizat că sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Potrivit mesajului transmis de IGSU, populația este sfătuită să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Dacă în apropiere nu există astfel de spații, oamenii sunt îndemnați să rămână în locuințe, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Avertizarea are o durată estimată de 90 de minute, timp în care autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în aer liber și respectarea indicațiilor transmise prin canalele oficiale.

Mesajul a fost emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), iar autoritățile monitorizează permanent situația și vor reveni cu informații suplimentare, dacă va fi necesar.

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