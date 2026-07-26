Doi frați au murit înecați în râul Moldova. O fetiță de 6 ani a fost salvată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 20:46

Doi frați, în vârstă de 12 și 15 ani, și-au pierdut viața duminică după-amiază, după ce au fost luați de curentul râului Moldova, în zona podului de la Horia, județul Neamț. O fetiță de 6 ani a fost scoasă din apă de un martor, înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

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