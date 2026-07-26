Doi frați au murit înecați în râul Moldova. O fetiță de 6 ani a fost salvată

Doi frați, în vârstă de 12 și 15 ani, și-au pierdut viața duminică după-amiază, după ce au fost luați de curentul râului Moldova, în zona podului de la Horia, județul Neamț. O fetiță de 6 ani a fost scoasă din apă de un martor, înainte de sosirea echipajelor de intervenție.
Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 16:35, fiind anunțat faptul că trei copii s-ar fi înecat în râul Moldova. La intervenție au fost mobilizate echipaje de la Detașamentele de pompieri Roman și Piatra-Neamț, inclusiv scafandri și bărci, alături de ambulanțe SMURD și SAJ, voluntari ai serviciilor pentru situații de urgență din Roman și Horia, precum și polițiști.
Fetița de 6 ani, salvată de o persoană aflată în zonă
Potrivit ISU Neamț, fetița de 6 ani fusese deja scoasă din apă de o persoană aflată în zonă. Copila a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportată la spital. O femeie care a suferit un atac de panică a fost, de asemenea, asistată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
Din primele informații, fetița ar fi fost luată de curent, iar partenerul mamei sale, un bărbat de 38 de ani, a intrat în apă pentru a o salva. Bărbatul ar fi cerut ajutorul băiatului de 15 ani, care i-a dat mâna, însă a fost și el tras de curent. Fratele acestuia, în vârstă de 12 ani, ar fi încercat la rândul său să intervină.
Bărbatul și fetița au reușit să se agațe și să iasă la mal. Cei doi băieți au dispărut însă sub apă.
Scafandrii au continuat căutările, iar victimele au fost găsite și aduse la mal. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat. Medicul de pe ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă a declarat decesul celor doi frați.
Reprezentanții ISU Neamț reamintesc că scăldatul trebuie făcut doar în zone amenajate și supravegheate. Autoritățile recomandă evitarea râurilor, lacurilor și canalelor cu curenți puternici sau maluri periculoase, precum și supravegherea permanentă a copiilor aflați în apropierea apei.