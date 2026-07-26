Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Lot de vaccinuri din Franța, distrus. Transportul era necorespunzător
Vaccin
Publicat26 iul. 2026, 18:07
SursăRealitatea PLUS
Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România anunță că un lot de vaccin antirabic VERORAB nu poate fi folosit după ce a fost transportat în condiții necorespunzătoare. Vaccinul a fost pus în carantină și, cel mai probabil, va fi distrus.
Citește și
- 19:05Primele imagini din misiunea în care piloții români au neutralizat a treia dronă pătrunsă în spațiul aerian al României
- 17:38Paradox la graniță: vecinii bulgari plătesc carburanți mai ieftini. Motorina din Bulgaria, mai ieftină cu 3 lei decât în România
- 17:16Scandal în Mamaia: un adolescent de 16 ani a fost imobilizat după ce a devenit agresiv cu polițiștii
- 16:24Femeie prinsă pe Aeroportul Otopeni cu 15 documente false. Alți patru pasageri au încercat să ajungă în Irlanda cu pașapoarte contrafăcute
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News