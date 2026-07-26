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Lot de vaccinuri din Franța, distrus. Transportul era necorespunzător

Vaccin

Vaccin

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 18:07
SursăRealitatea PLUS

Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România anunță că un lot de vaccin antirabic VERORAB nu poate fi folosit după ce a fost transportat în condiții necorespunzătoare. Vaccinul a fost pus în carantină și, cel mai probabil, va fi distrus.

Pentru a evita lipsa dozelor, autoritățile au aprobat de urgență aducerea unui nou lot.

Aproximativ 18.600 de doze vor ajunge din Franța săptămâna viitoare și vor fi distribuite spitalelor din toată țara.

Până atunci, spitalele vor folosi și vor redistribui dozele pe care le au deja, astfel încât tratamentele să continue. 

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