Lot de vaccinuri din Franța, distrus. Transportul era necorespunzător

Publicat 26 iul. 2026, 18:07 Sursă Realitatea PLUS

Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România anunță că un lot de vaccin antirabic VERORAB nu poate fi folosit după ce a fost transportat în condiții necorespunzătoare. Vaccinul a fost pus în carantină și, cel mai probabil, va fi distrus.

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