Femeie prinsă pe Aeroportul Otopeni cu 15 documente false. Alți patru pasageri au încercat să ajungă în Irlanda cu pașapoarte contrafăcute

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 16:24

O femeie care intenționa să călătorească la Paris a fost prinsă pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni cu 15 documente de identitate false, au anunțat, duminică, reprezentanții Poliției de Frontieră. Într-un caz separat, alți patru pasageri au încercat să ajungă în Irlanda cu pașapoarte contrafăcute.

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