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Femeie prinsă pe Aeroportul Otopeni cu 15 documente false. Alți patru pasageri au încercat să ajungă în Irlanda cu pașapoarte contrafăcute

Aeroport Henri Coandă

Aeroport Henri Coandă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 16:24

O femeie care intenționa să călătorească la Paris a fost prinsă pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni cu 15 documente de identitate false, au anunțat, duminică, reprezentanții Poliției de Frontieră. Într-un caz separat, alți patru pasageri au încercat să ajungă în Irlanda cu pașapoarte contrafăcute.

15 acte false, găsite asupra unei femei

Polițiștii de frontieră au verificat, în această săptămână, în terminalul Schengen, pe sensul de ieșire din țară, o femeie care urma să se îmbarce într-un zbor spre Paris.

Aceasta a prezentat la control un pașaport irlandez care s-a dovedit a fi contrafăcut în urma verificărilor specifice. Asupra femeii a fost găsit și un plic cu 15 documente de identitate false: 10 cărți de identitate italiene, trei belgiene și două olandeze.

Patru persoane, oprite înainte de zborul spre Dublin

Cu câteva ore înainte, în zona non-Schengen a Aeroportului Otopeni, polițiștii de frontieră au efectuat un supracontrol asupra a patru persoane care urmau să călătorească spre Dublin.

Deși au folosit documente autentice la controlul de frontieră, cele patru persoane au prezentat ulterior, la îmbarcare, trei pașapoarte norvegiene și un pașaport irlandez false, în încercarea de a intra pe teritoriul Irlandei.

Verificările au arătat că aceștia dețineau, în realitate, documente autentice pentru refugiați eliberate de autoritățile austriece, precum și un pașaport tanzanian. Aceste acte nu le-ar fi permis accesul în Irlanda, potrivit Poliției de Frontieră.

Cei patru au fost preluați de reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru continuarea verificărilor.

Polițiștii de frontieră au stabilit că, în ambele cazuri, persoanele au fost însoțite la aeroport de același bărbat. Ancheta continuă pentru clarificarea împrejurărilor, stabilirea unei eventuale legături între cele două situații și identificarea tuturor persoanelor implicate.

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