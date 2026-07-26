Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Femeie prinsă pe Aeroportul Otopeni cu 15 documente false. Alți patru pasageri au încercat să ajungă în Irlanda cu pașapoarte contrafăcute
Aeroport Henri Coandă
O femeie care intenționa să călătorească la Paris a fost prinsă pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni cu 15 documente de identitate false, au anunțat, duminică, reprezentanții Poliției de Frontieră. Într-un caz separat, alți patru pasageri au încercat să ajungă în Irlanda cu pașapoarte contrafăcute.
Citește și
- 19:05Primele imagini din misiunea în care piloții români au neutralizat a treia dronă pătrunsă în spațiul aerian al României
- 18:07Lot de vaccinuri din Franța, distrus. Transportul era necorespunzător
- 17:38Paradox la graniță: vecinii bulgari plătesc carburanți mai ieftini. Motorina din Bulgaria, mai ieftină cu 3 lei decât în România
- 17:16Scandal în Mamaia: un adolescent de 16 ani a fost imobilizat după ce a devenit agresiv cu polițiștii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News