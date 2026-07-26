Alertă în largul Sulinei! Doi marinari sunt căutați după ce ar fi sărit de pe o navă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 14:56

Operațiune de salvare în Marea Neagră, în apropiere de Sulina. Doi marinari sunt dați dispăruți după ce ar fi sărit de pe o navă comercială. Autoritățile române au mobilizat nava SAR Apollo și Poliția de Frontieră.

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