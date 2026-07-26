TASS a cenzurat mesajul lui Nicușor Dan după doborârea celei de-a treia drone. Pasajele despre Rusia, eliminate

Agenția rusă de stat TASS a relatat, duminică, despre doborârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian al României în decurs de 48 de ore. Din știrea publicată au fost însă eliminate pasajele în care președintele Nicușor Dan responsabiliza Federația Rusă pentru aceste incidente și anunța pregătirea unui protest diplomatic oficial.
TASS a publicat informația sub titlul „O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al țării, duminică dimineață, a anunțat președintele român, Nicușor Dan”.
Ce a publicat agenția rusă TASS
În textul agenției ruse au fost preluate informațiile despre momentul și locul în care drona a fost neutralizată, precum și precizarea că investigațiile privind ultimele două incidente sunt încă în desfășurare.
„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13 de un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române deasupra apelor teritoriale românești, în zona Sulina-Kilia”, a scris acesta pe Facebook (platformă interzisă în Rusia, deținută de Meta, o companie recunoscută ca extremistă în Rusia).
Ministerul Apărării din România a raportat, de asemenea, doborârea dronei. Aceasta este a treia dronă doborâtă în spațiul aerian al țării în ultimele zile.
„O anchetă este în curs de desfășurare în legătură cu dronele doborâte ieri și astăzi”, a adăugat șeful statului.
Pasajele despre Federația Rusă, eliminate din știre
Deși a citat mesajul publicat de Nicușor Dan, TASS nu a inclus paragrafele în care președintele României arăta că drona doborâtă vineri era de tip Shahed și era utilizată de Federația Rusă în războiul din Ucraina. Din materialul agenției ruse au lipsit și anunțul privind pregătirea protestului diplomatic, precum și condamnarea încălcărilor repetate ale spațiului aerian românesc.
„Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a transmis președintele Nicușor Dan.
Ambasadorul Rusiei, convocat la Ministerul de Externe
După incidentul produs duminică, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, l-a convocat la sediul MAE pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev. Convocarea a venit în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian al României și după doborârea celei de-a treia drone în decurs de trei zile.