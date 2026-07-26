TASS a cenzurat mesajul lui Nicușor Dan după doborârea celei de-a treia drone. Pasajele despre Rusia, eliminate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 13:59

Agenția rusă de stat TASS a relatat, duminică, despre doborârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian al României în decurs de 48 de ore. Din știrea publicată au fost însă eliminate pasajele în care președintele Nicușor Dan responsabiliza Federația Rusă pentru aceste incidente și anunța pregătirea unui protest diplomatic oficial.

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