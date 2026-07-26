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Extern· 2 min citire
Mașină înghițită de o groapă uriașă, ascunsă sub apă, în Ankara. Pasagerii au fost salvați în ultima clipă
Groapa ascunsă în Ankara
Ploile torențiale au provocat inundații puternice în Ankara, capitala Turciei, unde mai multe străzi au fost acoperite de apă într-un timp foarte scurt. Traficul a fost dat peste cap, iar șoferii s-au confruntat cu situații periculoase pe drumurile unde nivelul apei a crescut rapid.
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