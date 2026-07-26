Mașină înghițită de o groapă uriașă, ascunsă sub apă, în Ankara. Pasagerii au fost salvați în ultima clipă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 10:08

Ploile torențiale au provocat inundații puternice în Ankara, capitala Turciei, unde mai multe străzi au fost acoperite de apă într-un timp foarte scurt. Traficul a fost dat peste cap, iar șoferii s-au confruntat cu situații periculoase pe drumurile unde nivelul apei a crescut rapid.

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