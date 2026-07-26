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Mașină înghițită de o groapă uriașă, ascunsă sub apă, în Ankara. Pasagerii au fost salvați în ultima clipă

Groapa ascunsă în Ankara

Groapa ascunsă în Ankara

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 10:08

Ploile torențiale au provocat inundații puternice în Ankara, capitala Turciei, unde mai multe străzi au fost acoperite de apă într-un timp foarte scurt. Traficul a fost dat peste cap, iar șoferii s-au confruntat cu situații periculoase pe drumurile unde nivelul apei a crescut rapid.

Un autoturism a căzut într-o groapă ascunsă de apa adunată pe carosabil și s-a răsturnat pe o parte. Momentul a fost filmat, iar imaginile au început să circule pe rețelele de socializare.

Mașina a rămas parțial scufundată în apa murdară

Șoferul nu a observat groapa aflată în mijlocul străzii inundate, deoarece aceasta era complet acoperită de apă. Autoturismul a intrat în groapă și s-a răsturnat, iar o mare parte a vehiculului a rămas scufundată în apa noroioasă.

Imaginile arată cât de dificil era de observat pericolul, în condițiile în care apa acoperea carosabilul și ascundea denivelările. Incidentul s-a produs într-o zonă în care ploile abundente afectaseră deja circulația. Mai multe persoane aflate în apropiere au alergat imediat spre mașina răsturnată și au încercat să îi ajute pe cei din interior. Martorii au lucrat împreună și au reușit să scoată pasagerii din autoturism și să îi ducă într-un loc sigur.

Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nu au fost raportate persoane grav rănite. Intervenția rapidă a oamenilor aflați în zonă a împiedicat însă ca situația să devină și mai periculoasă.

Drumurile inundate pot ascunde pericole majore

Incidentul arată riscurile la care se expun șoferii atunci când încearcă să traverseze străzi acoperite de apă. Gropile, diferențele de nivel și alte obstacole nu mai pot fi observate, iar curenții puternici pot destabiliza sau chiar deplasa un autoturism. Ploile abundente au afectat mai multe străzi din Ankara și au provocat probleme serioase de circulație. Autoritățile le recomandă șoferilor să evite drumurile inundate și să nu încerce să traverseze zonele în care adâncimea apei nu poate fi estimată.

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