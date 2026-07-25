Macron mulțumește României pentru ajutorul acordat Franței în lupta cu incendiile de vegetație

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis sâmbătă un mesaj de recunoștință României și statelor europene care s-au mobilizat pentru a ajuta autoritățile franceze să combată incendiile de vegetație.
Într-o postare publicată pe platforma X, liderul de la Élysée a subliniat că Franța trece printr-o perioadă dificilă, dar a evidențiat mobilizarea instituțiilor și solidaritatea manifestată atât la nivel național, cât și european.
Macron, mesaj de mulțimire pentru România
„Mulțumesc României, Croației, Germaniei, Portugaliei, Suediei, Elveției, Republicii Cehe și Slovaciei pentru sprijinul lor prețios. Aceasta este Europa. În momentele de încercare, ea dă viață solidarității pe care se întemeiază”, a transmis Emmanuel Macron.
Mesajul președintelui francez vine în contextul în care pompieri români participă, alături de echipe din alte state europene, la operațiunile de limitare și stingere a incendiilor de vegetație din sudul și sud-vestul Franței.
Macron a precizat că autoritățile au mobilizat toate resursele civile și militare disponibile, inclusiv aeronave Canadair, avioane Dash, elicoptere specializate și efective suplimentare din întreaga țară.
Totodată, șeful statului francez a anunțat că un avion militar de transport A400M este folosit, pentru prima dată, în sprijinul operațiunilor de intervenție. Acesta a apreciat că mobilizarea aeronavei demonstrează capacitatea de adaptare a armatei franceze în fața situațiilor de urgență.
Incendiile au produs pagube importante în mai multe zone ale Franței, între care Gironde și Landes, departamentele Var, Hautes-Alpes și Haute-Corse, dar și regiunea Occitania, în special zona Pyrénées-Orientales.
„Mii de hectare au fost devastate, locuințe au fost distruse, activități au fost întrerupte, iar viețile multor oameni au fost date peste cap”, a afirmat Macron.
Președintele Franței a dat asigurări că statul va continua să susțină comunitățile afectate de incendii. „Vom reconstrui, vom repara și vom fi prezenți atât timp cât va fi nevoie”, a transmis liderul francez.