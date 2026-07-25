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Extern· 1 min citire
Manevra nemților: Rheinmetall ia banii alocați României și își dublează producția
Rheinmetall
Publicat25 iul. 2026, 13:05
SursăRealitatea PLUS
Germanii care vor primi miliarde de euro de la români prin programul SAFE extind fabrica pe care o au în apropiere de Munchen și urmează să își dubleze producția de pulbere explozivă pentru muniție! Demersul are loc pe fondul cererii tot mai ridicate.
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