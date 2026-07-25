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Manevra nemților: Rheinmetall ia banii alocați României și își dublează producția

Rheinmetall

Rheinmetall

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 13:05
SursăRealitatea PLUS

Germanii care vor primi miliarde de euro de la români prin programul SAFE extind fabrica pe care o au în apropiere de Munchen și urmează să își dubleze producția de pulbere explozivă pentru muniție! Demersul are loc pe fondul cererii tot mai ridicate.

Compania vrea să dubleze producția de pulbere explozivă

Astfel, banii obținuți din acordurile cu românii vor fi investiți pentru profitul companiei protejate de gașca lui Ilie Bolojan.

Asta chiar dacă Rheinmetall nici măcar nu și-a respectat încă promisiunea de a pune pe picioare șantierul naval din Mangalia.

Niciun reprezentant al companiei nu s-a prezentat la licitație.

Pe de altă parte, experții în apărare spun că lipsa pulberii explozive pentru muniție este una dintre principalele vulnerabilități ale continentului.

De aceea, și prețurile au crescut puternic pe măsură ce războiul din Ucraina a consumat stocurile statelor occidentale.

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