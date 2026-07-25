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Extern· 1 min citire

Ucraina a anunțat un nou val de atacuri cu drone. 127, doborâte

Dronă căzută

Dronă căzută

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 12:24
SursăRealitatea PLUS

Drona care a intrat în această dimineață în România ar fi fost parte dintr-un amplu atac al rușilor! Ucrainienii anunță că Moscova a lansat două rachete ghidate și 157 de drone de atac asupra mai multor regiuni.

Drona distrusă în România ar fi putut fi parte din atac

Printre drone s-au numărat inclusiv aparate de tip Shahed, precum cea doborâtă ieri.

Până la ora 7 și jumătate, forțele armate ale Kievului reușiseră să doboare una dintre rachete și 127 dintre drone.

26 dintre ele au reușit să își lovească țintele din 9 locații, iar cealaltă rachetă nu a ajuns la destinație.

La momentul anunțului, atacul era încă în desfășurare, iar autoritățile ucrainene avertizau că mai multe drone rusești se aflau în continuare în spațiul aerian al țării.

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