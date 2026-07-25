Ucraina a anunțat un nou val de atacuri cu drone. 127, doborâte

Publicat 25 iul. 2026, 12:24 Sursă Realitatea PLUS

Drona care a intrat în această dimineață în România ar fi fost parte dintr-un amplu atac al rușilor! Ucrainienii anunță că Moscova a lansat două rachete ghidate și 157 de drone de atac asupra mai multor regiuni.

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