Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Ucraina a anunțat un nou val de atacuri cu drone. 127, doborâte
Dronă căzută
Publicat25 iul. 2026, 12:24
SursăRealitatea PLUS
Drona care a intrat în această dimineață în România ar fi fost parte dintr-un amplu atac al rușilor! Ucrainienii anunță că Moscova a lansat două rachete ghidate și 157 de drone de atac asupra mai multor regiuni.
Citește și
- 11:02SUA cere ucrainenilor să nu mai atace rezervele cu petrol din Kazahstan
- 10:51O adolescentă de 15 ani și fratele ei de 9 ani, uciși de fostul iubit gelos
- 10:04Donald Trump anunță că vrea să candideze din nou la alegerile prezidențiale din 2028: „Am câștigat de trei ori. Acum o voi face din nou”
- 09:42Explozie surprinsă în direct în timpul incendiilor din Gironde. Un pompier a fost aruncat la pământ de suflul unei butelii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News