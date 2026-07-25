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Extern· 2 min citire
Trump îl primește marți pe Netanyahu la Casa Albă, pe fondul tensiunilor legate de Iran
Netanyahu și Trump
Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să fie primit marți la Casa Albă de președintele american Donald Trump, într-un context marcat de reluarea ostilităților dintre Statele Unite și Iran, potrivit biroului șefului Guvernului israelian. Întâlnirea are loc după luni în care presa americană și israeliană a relatat despre posibile tensiuni între cei doi lideri.
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