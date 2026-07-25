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Trump îl primește marți pe Netanyahu la Casa Albă, pe fondul tensiunilor legate de Iran

Netanyahu și Trump

Netanyahu și Trump

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 16:07

Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să fie primit marți la Casa Albă de președintele american Donald Trump, într-un context marcat de reluarea ostilităților dintre Statele Unite și Iran, potrivit biroului șefului Guvernului israelian. Întâlnirea are loc după luni în care presa americană și israeliană a relatat despre posibile tensiuni între cei doi lideri.

Netanyahu va participa, totodată, la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, decedat la 11 iulie. Biroul premierului israelian l-a descris pe senator drept un „prieten al Israelului”.

Noua întrevedere de la Washington intervine în plină campanie electorală pentru Netanyahu, care candidează pentru un nou mandat la alegerile legislative israeliene programate la 27 octombrie. Ultima întâlnire dintre cei doi lideri a avut loc la 11 februarie, când au discutat, cu ușile închise, despre Iran, Gaza și situația regională, fără să anunțe o decizie concretă.

Relație cu tensiuni

Donald Trump și Benjamin Netanyahu s-au întâlnit de mai multe ori de la revenirea republicanului la Casa Albă, în ianuarie 2025. La începutul mandatului, cei doi afișau o apropiere puternică, Netanyahu numindu-l în repetate rânduri pe Trump „cel mai mare prieten” pe care Israelul l-a avut la Casa Albă.

Relația a fost însă pusă la încercare după ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, lansată la 28 februarie. Divergențele vizează în principal opțiunea dintre menținerea presiunii militare asupra Teheranului și o soluție negociată, iar în februarie cei doi lideri nu au ajuns la o poziție comună asupra abordării dosarului iranian.

Trump declara la începutul lunii iulie că se înțelege bine cu Netanyahu, dar sublinia, într-un ton ironic, că premierul israelian „știe cine e șeful”. De partea sa, Netanyahu a admis existența unor „dezacorduri tactice”, susținând însă că SUA și Israelul împărtășesc obiectivele de a împiedica Iranul să obțină arma nucleară și de a limita puterea Hezbollah.

Vizita survine și într-un moment delicat pentru liderul israelian pe plan intern, pe fondul presiunii publice persistente legate de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și al dificultăților semnalate de sondaje.

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