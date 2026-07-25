Trump îl primește marți pe Netanyahu la Casa Albă, pe fondul tensiunilor legate de Iran

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 16:07

Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să fie primit marți la Casa Albă de președintele american Donald Trump, într-un context marcat de reluarea ostilităților dintre Statele Unite și Iran, potrivit biroului șefului Guvernului israelian. Întâlnirea are loc după luni în care presa americană și israeliană a relatat despre posibile tensiuni între cei doi lideri.

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