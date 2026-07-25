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Extern· 2 min citire
László Tőkés cere autonomie teritorială pentru Ținutul Secuiesc, de pe aceeași scenă cu Viktor Orbán: „De ce autodeterminarea maghiarilor este un subiect tabu?
László Tőkés și Viktor Orban
László Tőkés, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, a cerut autonomie teritorială pentru Ținutul Secuiesc și autonomie pe criteriu personal pentru comunitatea maghiară din Transilvania. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, la Băile Tușnad, pe aceeași scenă cu Viktor Orbán, înaintea discursului susținut de liderul Fidesz la Universitatea de Vară „Tusványos”.
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