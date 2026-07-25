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László Tőkés cere autonomie teritorială pentru Ținutul Secuiesc, de pe aceeași scenă cu Viktor Orbán: „De ce autodeterminarea maghiarilor este un subiect tabu?

László Tőkés și Viktor Orban

László Tőkés și Viktor Orban

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 13:53

László Tőkés, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, a cerut autonomie teritorială pentru Ținutul Secuiesc și autonomie pe criteriu personal pentru comunitatea maghiară din Transilvania. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, la Băile Tușnad, pe aceeași scenă cu Viktor Orbán, înaintea discursului susținut de liderul Fidesz la Universitatea de Vară „Tusványos”.

Tőkés cere autonomie pentru Ținutul Secuiesc

„Pe bună dreptate ne întrebăm de ce autodeterminarea internă a comunității noastre maghiare este considerată un subiect tabu în țara noastră”, a declarat László Tőkés.

Acesta a afirmat că organizația pe care o conduce, alături de Consiliul Național Secuiesc, va continua să susțină „autodeterminarea teritorială a Ținutului Secuiesc” și „autonomia pe criteriu personal a maghiarilor din Transilvania”.

Cereri privind reorganizarea teritorială a României

Tőkés a cerut și recunoașterea oficială a unor regiuni istorice, precum Ținutul Secuiesc și Partium, în cazul unei viitoare reorganizări administrativ-teritoriale a României.

„Susținem recunoașterea marilor regiuni Transilvania, Moldova și Țara Românească, precum și a regiunilor istorice Bucovina, Dobrogea, Oltenia, Ținutul Moților, Ținutul Secuiesc și Partium, mai ales în perspectiva viitoarei reorganizări administrative a României”, a spus acesta.

Un minut de reculegere pentru cei plecați din țară

László Tőkés a vorbit și despre scăderea populației, susținând că atât comunitatea maghiară, cât și cea română sunt afectate de emigrare. El le-a cerut participanților să păstreze un minut de reculegere pentru oamenii care au plecat din România în ultimele decenii.

„Să păstrăm un moment de reculegere pentru membrii absenți ai comunității noastre naționale amenințate și pentru frații noștri români care suferă din cauza crizei demografice”, a declarat Tőkés.

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