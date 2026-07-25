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„El Diablo”, cel mai căutat traficant din Costa Rica a fost arestat

Traficant prins

Traficant prins

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 iul. 2026, 14:28
SursăRealitatea PLUS

Unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din Costa Rica a fost capturat după o operațiune de amploare a forțelor de ordine. Alejandro Arias Monge, cunoscut drept „El Diablo”, alături de alți doi lideri criminali se aflau pe lista celor mai căutați oameni din țară.

10 ani de fugă au luat sfârșit. „El Diablo” a fost prins

„El Diablo” a fost arestat după o confruntare armată violentă,. Alți doi lideri criminali au fost pe lista anchetatorilor. Roney Rios a fost ucis, iar Jonathan Pérez Méndez, alias „Tan”, a fost reținut. Opt polițiști au fost răniți în timpul operațiunii. Autoritățile spun că, în timpul operațiunii, s-au tras aproximativ 2.500 de focuri de armă.

„Am reușit să-l arestăm pe Alejandro Arias Monge, cunoscut sub numele de „El Diablo”. A fost o operațiune destul de dificilă. La ora 5 dimineața grupul nostru tactic împreună cu spijinul grupării de supraveghere și crimă organizată au realizat un schimb de focuri de armă unde 5 agenți de poliție au fost răniți.”, a zis Michael Soto Rojas, directorul general al Serviciului de Investigații Juridice.

Alejandro Arias Monge era urmărit de aproximativ 10 ani, iar Statele Unite ofereau o recompensă de 500.000 de dolari pentru informații care să ducă la capturarea lui. Potrivit anchetatorilor, organizația sa transporta droguri din Columbia, prin America Centrală, către Mexic și apoi spre Statele Unite. Gruparea este suspectată de implicare în sute de crime, iar autoritățile o consideră responsabilă pentru o parte importantă din violența care a afectat Costa Rica în ultimii ani.

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