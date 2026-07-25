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Extern· 2 min citire
„El Diablo”, cel mai căutat traficant din Costa Rica a fost arestat
Traficant prins
Publicat25 iul. 2026, 14:28
SursăRealitatea PLUS
Unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din Costa Rica a fost capturat după o operațiune de amploare a forțelor de ordine. Alejandro Arias Monge, cunoscut drept „El Diablo”, alături de alți doi lideri criminali se aflau pe lista celor mai căutați oameni din țară.
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