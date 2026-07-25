SUA și Regatul Unit caută aliați pentru o coaliție navală în Strâmtoarea Ormuz

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 20:08

Statele Unite și Regatul Unit intenționează să organizeze săptămâna viitoare, la Londra, o reuniune pentru constituirea unei posibile coaliții internaționale care să protejeze traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul reluării ostilităților dintre Washington și Teheran.

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