SUA și Regatul Unit caută aliați pentru o coaliție navală în Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite și Regatul Unit intenționează să organizeze săptămâna viitoare, la Londra, o reuniune pentru constituirea unei posibile coaliții internaționale care să protejeze traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul reluării ostilităților dintre Washington și Teheran.
La întâlnire ar urma să participe miniștri ai apărării și comandanți militari din state occidentale, inclusiv secretarul american al apărării, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Interarme al SUA, Dan Caine, potrivit unor diplomați europeni și oficiali citați de publicația americană, relatează Axios.
„Americanii caută o cale de ieșire și vor ajutorul europenilor”
Agenda detaliată a reuniunii este încă în elaborare. Casa Albă ar dori ca aliații să contribuie cu echipamente militare, inclusiv nave de deminare, alte nave de război și drone, pentru securizarea rutelor de navigație din zonă.
Demersul reprezintă o reluare a solicitării formulate de președintele american Donald Trump către partenerii SUA înaintea acordului de încetare a focului convenit cu Iranul în iunie, înțelegere care a eșuat ulterior. La acel moment, aliații europeni au respins cererea de implicare militară, în timp ce Iranul bloca strâmtoarea, conform surselor Axios.
„Americanii caută o cale de ieșire și vor ajutorul nostru”, a declarat unul dintre diplomații europeni citați de Axios.
Inițiativa, la două săptămâni după reluarea războiului dintre SUA și Iran
Inițiativa survine la aproximativ două săptămâni după reluarea confruntării dintre SUA și Iran, după ce Trump a anunțat că nu mai consideră valabil memorandumul semnat în iunie cu Teheranul, în contextul atacurilor atribuite Iranului asupra unor nave din Strâmtoarea Ormuz.
Memorandumul prevedea redeschiderea strâmtorii și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului, urmând să fie completat, în termen de 60 de zile, prin negocieri privind dosarul nuclear iranian și regimul sancțiunilor.
Președintele SUA s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu principalii săi consilieri și a amenințat cu un „atac masiv” asupra Iranului, afirmând totodată că discuțiile cu Teheranul continuă pentru identificarea unei soluții diplomatice.
După reluarea bombardamentelor americane, Iranul a lansat rachete și drone către obiective americane din Bahrain, Kuweit și Iordania. Atacuri asupra unor baze care găzduiesc forțe americane în aceste state au fost revendicate de Gardienii Revoluției iranieni.