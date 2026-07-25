Viktor Orban, mesaj dur despre viitorul UE: „Va dispărea în 25 de ani!”

Publicat 25 iul. 2026, 18:49 Sursă Realitatea PLUS

Uniunea Europeană nu va mai exista în 25 de ani, este mesajul șocant transmis de Viktor Orban chiar din România, de la Băile Tușnad, unde a ținut un discurs în cadrul Universității de Vară, în fața a sute de mii de maghiari. Totodată, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania cere autonomie pentru Ținutul Secuiesc.

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