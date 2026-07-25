Viktor Orban, mesaj dur despre viitorul UE: „Va dispărea în 25 de ani!”

Uniunea Europeană nu va mai exista în 25 de ani, este mesajul șocant transmis de Viktor Orban chiar din România, de la Băile Tușnad, unde a ținut un discurs în cadrul Universității de Vară, în fața a sute de mii de maghiari. Totodată, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania cere autonomie pentru Ținutul Secuiesc.
Viktor Orban a făcut declarații halucinante despre viitorul Uniunii Europene. Acesta a transmis un avertisment radical și susține că UE va dispărea complet în câțiva ani.
Orban crede că UE nu va mai exista în 25 de ani
Viktor Orban a susținut că Uniunea Europeană, așa cum funcționează în prezent, nu va mai exista peste 25 de ani. În opinia sa, dominația anglo-saxonă asupra politicii și economiei mondiale va fi înlocuită treptat de o ordine internațională condusă de Asia.
Totodată este controversă uriașă la școala de vară de la Tușnad. De pe scena evenimentului, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania a cerut autonomia Ținutului Secuiesc și a maghiarilor din România.
„Pe bună dreptate ne întrebăm de ce autodeterminarea internă a comunității noastre maghiare este considerată un subiect tabu în țara noastră. Susținem recunoașterea marilor regiuni Transilvania, Moldova și Țara Românească, precum și a regiunilor istorice Bucovina, Dobrogea, Oltenia, Ținutul Moților, Ținutul Secuiesc și Partium, mai ales în perspectiva viitoarei reorganizări administrative a României”, a spus Tőkés.
Atac la guvernul condus de Peter Magyar
La aproape trei luni și jumătate după înfrângerea suferită de Fidesz în alegerile parlamentare, fostul premier ungar a lansat un atac dur la adresa guvernului condus de Péter Magyar. Acesta susține că în Ungaria are loc desfiinţarea democrației și a statului de drept în interesul exercitării exclusive a puterii.
„Aceasta este o infracţiune și deși acum nu are importanţă, va avea atunci când vom restabili statul de drept și atunci va avea o importanţă serioasă.
Jumătate din opoziție a fost exclusă din politică prin legislații personalizate, retroactive, iar președintele Republicii, președintele Curții Constituționale şi procurorul general au fost demiși printr-un amendament constituțional personalizat, retroactiv, şi astfel statul de drept a fost abolit", a mai spus fostul premier.
Totul în timp ce adversarul său politic, actualul premier Peter Magyar, nu a fost invitat. Magyar le-a transmis organizatorilor să nu fie lași și să organizeze o dezbatere reală, la care să fie și el prezent.