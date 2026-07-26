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Atac terorist la parada Pride din Berlin: un mort și 16 răniț. Suspectul ar avea legături cu o grupare islamistă

Atac terorist la Berlin

Atac terorist la Berlin

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 07:11

Un om a murit, iar alte 16 persoane au fost rănite după ce un vehicul a intrat într-un grup de oameni care participau la evenimentul Pride organizat în zona parcului Tiergarten, din centrul Berlinului. Autoritățile germane tratează incidentul drept un atac terorist, iar polițiștii au anunțat că au identificat un suspect care ar face parte dintr-o grupare islamistă.

Trei dintre răniți se află în stare critică. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, iar victimele au fost transportate la spital.

Suspectul ar face parte dintr-o grupare islamistă

Polițiștii spun că au identificat o persoană suspectată că ar fi implicată în atac. Potrivit primelor informații, aceasta ar avea legături cu o grupare islamistă. Anchetatorii încearcă să afle dacă suspectul a acționat singur sau dacă au fost implicate și alte persoane. Martorii susțin că autorul sau autorii au abandonat vehiculul la fața locului și au fugit imediat după atac. Poliția a început o amplă operațiune de căutare și a folosit inclusiv elicoptere și camere cu termoviziune pentru a-i găsi pe cei implicați.

Friedrich Merz spune că vinovații vor fi pedepsiți

Cancelarul Friedrich Merz a dat asigurări că incidentul, considerat deosebit de grav, este anchetat în totalitate și că persoanele responsabile vor fi găsite și pedepsite. Autoritățile încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs atacul și care a fost motivul. Este luată în calcul inclusiv varianta ca participanții la evenimentul Pride să fi fost vizați în mod direct.

Atac posibil motivat de ură

La Berlin avea loc unul dintre cele mai mari evenimente Pride din Europa, dedicat comunității LGBTQ. Din acest motiv, anchetatorii nu exclud ca atacul să fi fost motivat de ură. Evenimentul a fost oprit după incident, iar participanților li s-a cerut să părăsească zona. Poliția a restricționat accesul în apropierea parcului Tiergarten, în timp ce căutările și ancheta au continuat.

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