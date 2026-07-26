Atac terorist la parada Pride din Berlin: un mort și 16 răniț. Suspectul ar avea legături cu o grupare islamistă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 07:11

Un om a murit, iar alte 16 persoane au fost rănite după ce un vehicul a intrat într-un grup de oameni care participau la evenimentul Pride organizat în zona parcului Tiergarten, din centrul Berlinului. Autoritățile germane tratează incidentul drept un atac terorist, iar polițiștii au anunțat că au identificat un suspect care ar face parte dintr-o grupare islamistă.

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