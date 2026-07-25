Fiul lui Jair Bolsonaro candidează la președinția Braziliei. Javier Milei și-a anunțat sprijinul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 23:43

Flavio Bolsonaro, senator și fiul fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, a fost desemnat sâmbătă candidat al Partidului Liberal pentru alegerile prezidențiale din Brazilia, programate în luna octombrie. El îl va înfrunta pe actualul șef de stat de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva.

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