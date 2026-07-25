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Fiul lui Jair Bolsonaro candidează la președinția Braziliei. Javier Milei și-a anunțat sprijinul

Flavio Bolsonaro (foto: profimedia)

Flavio Bolsonaro (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 23:43

Flavio Bolsonaro, senator și fiul fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, a fost desemnat sâmbătă candidat al Partidului Liberal pentru alegerile prezidențiale din Brazilia, programate în luna octombrie. El îl va înfrunta pe actualul șef de stat de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva.

În cadrul convenției partidului, organizate la São Paulo, Flavio Bolsonaro a invocat moștenirea politică a familiei sale. „Aici curge sângele familiei Bolsonaro”, a declarat senatorul, bătându-se ușor pe braț.

Fiul fostului președinte Bolsonaro candidează la alegerile prezidențiale din Brazilia

Jair Bolsonaro, fost președinte al Braziliei între 2019 și 2022, se află în închisoare după ce a fost condamnat în dosarul privind tentativa de lovitură de stat. Fiul său încearcă astfel să preia steagul politic al dreptei braziliene în scrutinul din octombrie.

Candidatura lui Flavio Bolsonaro a primit deja sprijinul președintelui argentinian Javier Milei. Liderul ultraliberal de la Buenos Aires a transmis, sâmbătă, că îl consideră pe fiul lui Bolsonaro singurul politician capabil să îl învingă pe Lula da Silva.

„Cred cu tărie că nu există nimeni altcineva, în afară de Flavio Bolsonaro, capabil să pună capăt riscului Lula care planează asupra Braziliei”, a declarat Javier Milei la convenția Partidului Liberal de la São Paulo.

Alegerile prezidențiale din Brazilia sunt programate pentru luna octombrie, iar confruntarea dintre Lula da Silva și Flavio Bolsonaro se prefigurează drept una dintre cele mai importante competiții electorale din America Latină.

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