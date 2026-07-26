Atac la parada Gay Pride din Berlin. Suspectul de 21 de ani este căutat de poliție după ce a intrat cu mașina în mulțime

Poliția din Berlin l-a identificat pe principalul suspect în cazul atacului de la parada Gay Pride. Tânărul de 21 de ani este căutat după ce un vehicul a intrat în mulțime, provocând un mort și mai mulți răniți.
Principalul suspect a fost identificat
Autoritățile germane au făcut publică identitatea principalului suspect în cazul atacului produs la parada Gay Pride din Berlin, unde un vehicul a intrat în mulțime, provocând un bilanț tragic. Poliția a anunțat că este vorba despre un tânăr în vârstă de 21 de ani, identificat drept Abdul B., care este în continuare căutat de forțele de ordine.
Anchetatorii desfășoară o amplă operațiune pentru localizarea suspectului, în timp ce zona în care s-a produs incidentul rămâne sub supraveghere.
Poliția a publicat semnalmentele suspectului
Potrivit informațiilor oferite de Poliția din Berlin, suspectul are o constituție atletică, păr negru și, la momentul dispariției, purta un hanorac negru cu glugă și pantaloni albi.
Oamenii legii cred că acesta s-a aflat în vehiculul care a intrat în mulțime în zona Tiergarten și că, după impact, ar fi fugit de la locul incidentului.
Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca din autoturism să fi coborât și alte persoane, motiv pentru care operațiunea de căutare vizează unul sau mai mulți suspecți.
Mai multe persoane au fost rănite
Conform datelor comunicate de autorități, atacul s-a soldat cu numeroase victime.
Primele informații indică faptul că o persoană și-a pierdut viața, iar alte 16 persoane au fost rănite, dintre care 11 se află în stare gravă. Trei victime sunt în continuare în stare critică și primesc îngrijiri medicale.
Poliția a mai precizat că există informații potrivit cărora unele persoane ar fi fost atacate și cu arme albe, aspect care face parte din investigația aflată în desfășurare.
Vehiculul implicat a fost abandonat în apropierea parcului Tiergarten
Autoturismul implicat în incident, descris de anchetatori ca un minivan sau un SUV de dimensiuni mici, a fost găsit complet avariat în zona parcului Tiergarten.
Locul impactului se află la câteva sute de metri de spațiul principal al festivităților organizate în fața Porții Brandenburg, unde au avut loc concerte și evenimente dedicate paradei Pride.
Duminică dimineață, o mare parte din parcul Tiergarten a rămas izolată, în timp ce echipele criminalistice au continuat cercetările.
Ancheta este în plină desfășurare
Autoritățile germane încearcă să stabilească exact modul în care s-a desfășurat atacul și dacă suspectul a acționat singur sau împreună cu alte persoane.
Poliția face apel la populație să transmită orice informație care ar putea contribui la identificarea și capturarea suspectului, avertizând totodată că operațiunea este în desfășurare și că situația rămâne una extrem de sensibilă.
Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs unul dintre cele mai grave incidente petrecute în timpul paradei Gay Pride din capitala Germaniei.