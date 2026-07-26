Atac la parada Gay Pride din Berlin. Suspectul de 21 de ani este căutat de poliție după ce a intrat cu mașina în mulțime

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 10:09

Poliția din Berlin l-a identificat pe principalul suspect în cazul atacului de la parada Gay Pride. Tânărul de 21 de ani este căutat după ce un vehicul a intrat în mulțime, provocând un mort și mai mulți răniți.

Distribuie articolul