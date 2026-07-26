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Scandal în Mamaia: un adolescent de 16 ani a fost imobilizat după ce a devenit agresiv cu polițiștii

Poliția

Poliția

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 17:16

Un adolescent de 16 ani a fost imobilizat de polițiști, duminică după-amiază, pe aleea Siracuza din stațiunea Mamaia, după ce ar fi provocat un scandal și ar fi devenit agresiv în momentul intervenției forțelor de ordine.

Adolescentul a fost amendat cu 1.500 de lei, după ce a provocat scandal pe o stradă din Mamaia și a avut un comportament agresiv față de polițiștii chemați să intervină.

Adolescentul a fost imobilizat de polițiști

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 14:00, pe aleea Siracuza. Polițiștii au fost sesizați că o persoană face scandal în zonă.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat un minor în vârstă de 161616 ani, care ar fi avut un conflict verbal cu alți doi prieteni, și ei minori.

„Întrucât tânărul a manifestat un comportament agresiv, recalcitrant şi a refuzat să dea curs solicitărilor legale formulate de către forţele de ordine, necooperând cu acestea, a fost imobilizat în conformitate cu prevederile legale şi condus la sediul poliţiei”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Adolescentul a fost sancționat contravențional cu amendă de 1.500 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

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