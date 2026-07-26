Scandal în Mamaia: un adolescent de 16 ani a fost imobilizat după ce a devenit agresiv cu polițiștii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 17:16

Un adolescent de 16 ani a fost imobilizat de polițiști, duminică după-amiază, pe aleea Siracuza din stațiunea Mamaia, după ce ar fi provocat un scandal și ar fi devenit agresiv în momentul intervenției forțelor de ordine.

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