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Social· 1 min citire
Scandal în Mamaia: un adolescent de 16 ani a fost imobilizat după ce a devenit agresiv cu polițiștii
Poliția
Un adolescent de 16 ani a fost imobilizat de polițiști, duminică după-amiază, pe aleea Siracuza din stațiunea Mamaia, după ce ar fi provocat un scandal și ar fi devenit agresiv în momentul intervenției forțelor de ordine.
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