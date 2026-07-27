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Flashmob uriaș în centrul Capitalei. Peste 1.000 de copii și părinți au făcut spectacol la lansarea Big Little Festival 2026

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 07:53

Calea Victoriei din Capitală s-a transformat într-un loc plin de muzică și dans, unde peste 1.000 de părinți și copii au participat la un flashmob organizat pentru lansarea oficială a evenimentului Big Little Festival 2026.

Flashmob uriaș în centrul Capitalei, urmează Big Little Festival

Alături de Alina Sorescu și Vero Căliman, participanții au cântat și au dansat pe imnul festivalului, într-un moment pregătit special pentru cei mici, dar și pentru cei mari.

Cei prezenți au avut parte și de surprize, întâlniri cu personaje de poveste și invitații la evenimentul care va avea loc în luna august, la Palatul Mogoșoaia.

”Eu deja dansez, după cum vedeți, pentru că suntem la flashmob-ul care anunță că între 21 și 23 august vine la Palatul Mogoșoaia cel mai așteptat eveniment iubit de copii, de familii: Big Little Festival!”, a declarat Alina Sorescu, ambasadorul Big Little Festival.

La rândul său, Adrian Nica, inițiatorul Big Little Festival, a spus că ”asta va fi atmosfera și la Big Little, adică ne strângem, ne distrăm, ne jucăm împreună, timp de trei zile uităm de absolut tot și ne simțim bine”.

Cei mai încântați au fost copiii:

Big Little Festival, ajuns la cea de-a treia ediție, va aduce concerte susținute de artiști precum Andra, Smiley, VAMA și Alina Sorescu, dar și peste 100 de activități pentru copii și părinți, de la ateliere creative și jocuri, până la spectacole, competiții și zone de relaxare. 

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