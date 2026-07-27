Flashmob uriaș în centrul Capitalei. Peste 1.000 de copii și părinți au făcut spectacol la lansarea Big Little Festival 2026

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 07:53

Calea Victoriei din Capitală s-a transformat într-un loc plin de muzică și dans, unde peste 1.000 de părinți și copii au participat la un flashmob organizat pentru lansarea oficială a evenimentului Big Little Festival 2026.

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