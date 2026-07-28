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Urmărire ca în filme în Teleorman. Polițiștii au tras în pneurile unei mașini după ce șoferul a lovit o autospecială

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 13:12

Un șofer de 32 de ani din Turnu Măgurele a fost reținut după o urmărire în trafic care s-a încheiat cu focuri de armă trase de polițiști în pneurile autoturismului. Bărbatul nu a oprit la semnalele agenților și a lovit o autospecială de Poliție în timpul urmăririi.

Incidentul s-a petrecut luni seară, în județul Teleorman, după ce un șofer a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a fost urmărit pe mai multe drumuri, până când agenții au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare pentru a-l imobiliza.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Teleorman, totul a început în jurul orei 20:00, când polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Turnu Măgurele au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism. Șoferul și-a continuat însă deplasarea, iar agenții au pornit în urmărirea acestuia și au solicitat sprijinul colegilor din zonă.

În timpul intervenției, polițiștii au decis să folosească dispozitivul Spike Strip pentru oprirea autoturismului. În timp ce o autospecială se deplasa către următoarea localitate pentru instalarea echipamentului, șoferul urmărit ar fi accelerat și ar fi acroșat partea din spate a mașinii de Poliție.

Urmărirea a continuat, iar polițiștii au executat mai întâi focuri de avertisment, apoi au tras în pneurile autoturismului, reușind astfel să îl oprească.

La volan se afla un bărbat de 32 de ani din municipiul Turnu Măgurele. Acesta a fost testat cu aparatele etilotest și DrugTest, rezultatele fiind negative atât pentru consumul de alcool, cât și pentru substanțe interzise.

Șoferul a fost reținut și urmează să fie cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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