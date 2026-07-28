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Urmărire ca în filme în Teleorman. Polițiștii au tras în pneurile unei mașini după ce șoferul a lovit o autospecială
Poliție
Un șofer de 32 de ani din Turnu Măgurele a fost reținut după o urmărire în trafic care s-a încheiat cu focuri de armă trase de polițiști în pneurile autoturismului. Bărbatul nu a oprit la semnalele agenților și a lovit o autospecială de Poliție în timpul urmăririi.
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