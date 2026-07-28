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Au salarii de mii de lei, dar tot nu sunt mulțumiți. Angajații care câștigă cel mai bine din țară cer creșteri de 50%

Au salarii de mii de lei, dar tot nu sunt mulțumiți. Foto: Profimedia

Au salarii de mii de lei, dar tot nu sunt mulțumiți. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 19:19

Chiar și angajații care au cele mai mari venituri din România spun că salariile nu mai sunt suficiente. Cei care lucrează în domeniul IT, sectorul cu cele mai mari salarii medii din țară, susțin că veniturile nu mai țin pasul cu scumpirile și își doresc creșteri salariale semnificative.

Potrivit datelor pentru prima jumătate a anului 2026, angajații din IT au avut cele mai mari salarii nete medii din România, însă așteptările lor sunt cu mult peste nivelul actual al veniturilor.

IT-ul rămâne domeniul cu cele mai mari salarii

În primele șase luni ale anului 2026, angajații din industria IT au câștigat, în medie, aproximativ 8.000 de lei net pe lună.

Performanța salarială vine însă într-un context dificil pentru acest sector. În aceeași perioadă, angajările au fost reduse, iar numeroși angajați au fost afectați de disponibilizări.

Cu toate acestea, IT-ul continuă să ocupe primul loc în clasamentul domeniilor cu cele mai mari venituri din România.

Pe următoarele poziții se află angajații din industria petrolului și gazelor, unde salariul mediu net lunar ajunge la aproximativ 7.000 de lei.

În domenii precum construcțiile și instalațiile, venitul mediu net lunar este de aproximativ 6.500 de lei.

Retailul are multe locuri de muncă, dar salarii mai mici

La polul opus se află domeniile care oferă cele mai multe locuri de muncă.

În retail, de exemplu, venitul mediu net lunar este de aproximativ 4.300 de lei.

Diferențele dintre domenii se reflectă și în așteptările angajaților. Datele arată că românii își doresc, în medie, salarii cu aproximativ 30% mai mari decât cele pe care le primesc în prezent.

Angajații din IT vor creșteri de 50%

Cea mai mare diferență între veniturile actuale și așteptări apare în industria IT.

Deși angajații din acest domeniu au deja cele mai mari salarii medii din România, aceștia consideră că ar avea nevoie de venituri cu aproximativ 50% mai mari față de nivelul actual al pieței.

Nemulțumirea este pusă pe seama creșterii costurilor de trai și a faptului că salariile nu ar fi evoluat în același ritm cu scumpirile din ultimii ani.

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