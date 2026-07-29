Operația metabolică prin care se modifică traseul alimentelor

Atunci când obezitatea este asociată cu boli metabolice, tratamentul poate necesita mai mult decât schimbări de dietă. În cazuri selectate, chirurgia poate influența atât greutatea, cât și mecanismele metabolice.
Bypassul gastric este o intervenție bariatrică prin care se creează un mic rezervor gastric, conectat direct la o porțiune a intestinului subțire. Astfel, cantitatea de alimente consumată scade, iar traseul alimentelor este modificat, ceea ce influențează absorbția și hormonii implicați în sațietate și metabolism. Intervenția este folosită la pacienți atent selectați, după evaluare medicală și nutrițională.
Rezultatele depind de operație, dar și de monitorizarea pe termen lung. Pacientul are nevoie de controale periodice, adaptarea alimentației, administrarea de suplimente și urmărirea posibilelor carențe. O intervenție bariatrică nu este o scurtătură pentru a slăbi, ci o parte a unui tratament complex, care necesită implicare constantă după operație.
Ai grijă de tine!
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