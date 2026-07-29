Operația metabolică prin care se modifică traseul alimentelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 07:51

Atunci când obezitatea este asociată cu boli metabolice, tratamentul poate necesita mai mult decât schimbări de dietă. În cazuri selectate, chirurgia poate influența atât greutatea, cât și mecanismele metabolice.

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