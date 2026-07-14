Infecția profundă care afectează ficatul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 08:35

Febra persistentă, frisoanele și durerea în partea dreaptă sus a abdomenului pot indica o problemă care depășește sfera unei tulburări digestive obișnuite. În anumite situații, ficatul poate deveni sediul unei infecții localizate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre abcesul hepaticsanador