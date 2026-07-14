Infecția profundă care afectează ficatul

Febra persistentă, frisoanele și durerea în partea dreaptă sus a abdomenului pot indica o problemă care depășește sfera unei tulburări digestive obișnuite. În anumite situații, ficatul poate deveni sediul unei infecții localizate.
Abcesul hepatic este o acumulare de puroi în ficat, apărută de obicei în urma unei infecții bacteriene, dar uneori și prin alte mecanisme. Poate fi favorizat de infecții biliare, infecții abdominale, intervenții recente, boli cronice sau scăderea imunității. Simptomele pot include febra, durerea abdominală, starea generală alterată, greața și, uneori, icterul, însă tabloul nu este întotdeauna foarte clar de la început.
Diagnosticul se stabilește prin analize și investigații imagistice, precum ecografia, examene CT sau RMN, iar tratamentul presupune antibiotice și, în multe cazuri, drenajul colecției. Este important ca pacientul să ajungă rapid la evaluare, pentru că o infecție profundă netratată poate evolua sever. Conduita depinde de dimensiunea abcesului, cauza probabilă, germenii implicați și starea generală a pacientului.
Ai grijă de tine!
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