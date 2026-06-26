Instabilitatea rotulei după un traumatism

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 08:23

O mișcare bruscă, o cădere sau o schimbare rapidă de direcție poate produce o durere intensă la genunchi, cu senzația că rotula a sărit din loc. Chiar dacă revine spontan, genunchiul trebuie evaluat.

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