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Ai grija de tine· 1 min citire

Instabilitatea rotulei după un traumatism

Genunchi

Genunchi

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 08:23

O mișcare bruscă, o cădere sau o schimbare rapidă de direcție poate produce o durere intensă la genunchi, cu senzația că rotula a sărit din loc. Chiar dacă revine spontan, genunchiul trebuie evaluat.

Luxația de rotulă apare atunci când rotula se deplasează din șanțul ei normal, cel mai frecvent spre exteriorul genunchiului. Episodul poate provoca durere, umflare, instabilitate și dificultate la mers. Uneori, rotula se reduce singură, dar pot rămâne leziuni ale cartilajului, ligamentelor sau fragmente osoase care necesită identificare.

După primul episod, tratamentul este adesea conservator, cu imobilizare temporară, controlul durerii și recuperare pentru întărirea musculaturii coapsei. Dacă luxațiile se repetă sau există leziuni asociate, poate fi necesară intervenție chirurgicală pentru stabilizare. Recuperarea corectă este esențială pentru reducerea riscului de recidivă și pentru revenirea sigură la sport sau activități obișnuite.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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