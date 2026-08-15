Un fost președinte CSM vrea demisia Siminei Tănăsescu după întâlnirea de taină cu Bolojan

Undă de șoc în sistemul judiciar după întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR. Fostul șef al CSM, Bogdan Mateescu, solicită demisia de onoare a șefei instanței constituționale, avertizând că întrevederea purtată înainte de o decizie crucială este o abatere gravă ce nu poate fi trecută cu vederea.
Judecătorul acuză că orice posibilă influență asupra Curții Constituționale trebuie lămurită public și avertizează că, altfel, este pusă în joc chiar credibilitatea instituției. Bogdan Mateescu insistă și asupra momentului întâlnirii, în raport cu deciziile cu impact asupra magistraților, și cere ca Simina Tănăsescu să explice public ce s-a discutat și, dacă există motive, să își asume demisia. Magistratul subliniază că situația depășește nivelul unui simplu dialog instituțional și pune sub semnul întrebării însăși credibilitatea instanței de contencios constituțional.
Afectarea statului de drept și riscul practicilor obscure
Bogdan Mateescu avertizează că menținerea unei aparențe de neutralitate este fundamentală pentru funcționarea unei democrații reale:
Separarea puterilor și transparența: Principiile statului de drept nu pot fi compatibile cu „discuții obscure prin birourile demnitarilor”, mai ales atunci când acestea au loc în preajma unor decizii importante.
Aparența de echilibru: Fostul șef al CSM arată că lipsa de transparență aduce aminte de practici specifice regimurilor totalitare sau de „dictaturi cosmetizate în democratie”, unde deciziile se negociază în spatele ușilor închise.
Apel la asumare și un precedent din cariera Siminei Tănăsescu
În poziția sa publică, Mateescu evocă un moment din trecutul profesional al actualei șefe a CCR pentru a argumenta necesitatea unei reacții de demnitate: „Doamna prof. univ. dr. Simina Tănăsescu este datoare, înainte de toate, cu explicații întregii societăți. Altădată, tot în urma unei discuții inadecvate cu un judecător constituțional, domnia sa a înțeles importanța funcției deținute și a dat un exemplu de demnitate, demisionand. Demnitatea este o trăsătură de caracter, iar nu atașată vreunei funcții.”
Legitimitatea CCR, pusă la încercare de un timing neinspirat
În final, magistratul subliniază că este esențial ca societatea să afle adevărul despre desfășurarea acestei întâlniri, având în vedere miza uriașă a momentului:
Transparență obligatorie: Orice speculație plauzibilă care afectează imaginea justiției constituționale trebuie lămurită imediat la nivel oficial.
Timing controversat: În cazul în care întrevederea se confirmă, momentul ales pentru desfășurarea ei – în proximitatea adoptării unor decizii de un mare impact – subminează grav încrederea publică în «gardianul Constituției».