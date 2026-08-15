Un fost președinte CSM vrea demisia Siminei Tănăsescu după întâlnirea de taină cu Bolojan

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 14:02

Undă de șoc în sistemul judiciar după întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR. Fostul șef al CSM, Bogdan Mateescu, solicită demisia de onoare a șefei instanței constituționale, avertizând că întrevederea purtată înainte de o decizie crucială este o abatere gravă ce nu poate fi trecută cu vederea.

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