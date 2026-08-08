MApN reacționează după explozia dronei din Bulgaria: „Radarele nu au detectat niciun aparat care să fi traversat România”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 14:32

Ministerul Apărării Naționale a reacționat după explozia produsă sâmbătă, 8 august, pe teritoriul Bulgariei, în apropierea frontierei cu România. MApN precizează că radarele militare nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian românesc către Bulgaria. Explozia s-a produs în jurul orei 08:20. Incidentul este monitorizat în continuare de autoritățile române.

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