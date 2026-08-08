MApN reacționează după explozia dronei din Bulgaria: „Radarele nu au detectat niciun aparat care să fi traversat România”

Ministerul Apărării Naționale a reacționat după explozia produsă sâmbătă, 8 august, pe teritoriul Bulgariei, în apropierea frontierei cu România. MApN precizează că radarele militare nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian românesc către Bulgaria. Explozia s-a produs în jurul orei 08:20. Incidentul este monitorizat în continuare de autoritățile române.
Radarele MApN nu au identificat o traiectorie prin România
Potrivit MApN, înainte de producerea exploziei nu au fost înregistrate ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie către teritoriul bulgar. Ministerul respinge astfel informația potrivit căreia drona ar fi ajuns în Bulgaria după ce ar fi traversat spațiul aerian al României. Sistemele de supraveghere radar nu au observat nicio astfel de deplasare. Instituția nu a oferit, pentru moment, alte informații despre originea aparatului.
MApN anunță că monitorizează permanent situația din apropierea frontierelor României. Reprezentanții ministerului vor transmite date suplimentare dacă vor apărea informații relevante. Până acum, autoritățile române nu au confirmat că aparatul a trecut prin spațiul aerian național. Nu a fost anunțată nici ridicarea unor aeronave militare pentru supravegherea zonei.
Drona a explodat în apropierea graniței cu România
Autoritățile bulgare au anunțat că o dronă a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului Bulgariei, în apropierea fostului punct de trecere a frontierei Kardam. Aparatul s-a prăbușit într-un câmp de floarea-soarelui, la aproximativ un kilometru de o stație de compresoare a conductei transbalcanice de gaze. În urma incidentului nu au fost raportate persoane rănite. Nici infrastructura din zonă nu ar fi fost afectată.
Premierul bulgar Rumen Radev a declarat că drona era mai mare decât una recreațională și transporta o cantitate importantă de explozibili. Zona a fost izolată, iar la fața locului au fost trimise echipe ale Poliției de Frontieră, Poliției Naționale și Ministerului Apărării din Bulgaria. Potrivit autorităților bulgare, aparatul nu ar fi fost detectat de sistemele de apărare aeriană din România sau Bulgaria. Sofia a anunțat că va suplimenta forțele și echipamentele de la frontierele cu România și Turcia pentru îmbunătățirea capacității de detectare și interceptare a dronelor.