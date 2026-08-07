Crater pe o stradă din Mamaia după o avarie la rețeaua de apă VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 aug. 2026, 22:54

Asfaltul s-a surpat pe o porțiune de carosabil din stațiunea Mamaia, în zona Hotelului Piccadilly, după ce o conductă din rețeaua de alimentare cu apă s-a spart. Avaria a afectat traficul din zonă, iar echipele de intervenție au fost trimise pe teren pentru securizarea perimetrului și remedierea problemei.

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