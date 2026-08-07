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Crater pe o stradă din Mamaia după o avarie la rețeaua de apă VIDEO

Asfalt surpat în stațiunea Mamaia. Foto/Captură video

Asfalt surpat în stațiunea Mamaia. Foto/Captură video

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 aug. 2026, 22:54

Asfaltul s-a surpat pe o porțiune de carosabil din stațiunea Mamaia, în zona Hotelului Piccadilly, după ce o conductă din rețeaua de alimentare cu apă s-a spart. Avaria a afectat traficul din zonă, iar echipele de intervenție au fost trimise pe teren pentru securizarea perimetrului și remedierea problemei.

Incidentul a avut loc pe artera principală din Mamaia, unde conducta spulberată a spălat terasamentul drumului, ducând la prăbușirea stratului de asfalt. La fața locului au intervenit de urgență echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” al județului Constanța pentru a asigura măsurile de Prevenire și Stingere a Incendiilor (PSI) și pentru a delimita perimetrul de pericol, scrie ziuaconstanta.ro

Restricții de trafic pe banda 1 în Mamaia

În urma surpării, banda 1 de circulație a fost complet afectată și închisă traficului rutier. În zonă a fost instalată semnalizare rutieră temporară pentru devierea mașinilor și evitarea accidentelor.

Principalele recomandări pentru participanții la trafic:

  • Circulați cu viteză redusă în dreptul Hotelului Piccadilly.

  • Respectați indicațiile semnalizării temporare și ale echipajelor prezente pe teren.

  • Păstrați o distanță de siguranță față de perimetrul delimitat de pompieri.

Intervenție de urgență a operatorului RAJA Constanța

Echipele tehnice ale operatorului regional de apă RAJA Constanța au fost mobilizate pe teren pentru sistarea furnizării apei în sectorul afectat, decopertarea zonei și remedierea defecțiunii la conductă.

După finalizarea lucrărilor de reparații la rețeaua de apă potabilă, carosabilul urmează să fie umplut, compactat și reasfaltat pentru a reda traficului banda de circulație în condiții de siguranță. Pentru moment, autoritățile nu au comunicat un interval exact pentru finalizarea tuturor lucrărilor de asfaltare.

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