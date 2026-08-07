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Guvernul a decis. Prima carte de identitate cu cip, eliberată gratuit și în 2026

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 aug. 2026, 17:32

Românii vor beneficia în continuare de eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate, Guvernul aprobând vineri menținerea finanțării din fonduri PNRR pe toată durata de implementare a proiectului.

Românii vor continua să primească gratuit prima carte electronică de identitate, cheltuielile fiind acoperite integral prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Executivul a confirmat că măsura se va aplica pe întreaga perioadă de derulare a proiectului, până la finalul lunii august 2026.

Finanțare asigurată exclusiv din fonduri europene

Conform comunicatului oficial al Guvernului, eliberarea gratuită a buletinelor cu cip nu va necesita alocări financiare suplimentare de la bugetul de stat. Proiectul se va derula strict în limita bugetului deja aprobat prin PNRR și cu respectarea termenelor legale de implementare ale investiției.

Sumele necesare sunt furnizate prin proiectul dedicat „Stimularea adoptării cărții electronice de identitate de către cetățenii români”, destinat să faciliteze tranziția populației către noul format digital de identificare.

Gratuitatea continuă și după atingerea obiectivelor inițiale

Nota de fundamentare a actului normativ arată că fondurile rămase disponibile permit extinderea gratuității până la termenul-limită din 29 august 2026, depășind astfel condițiile minime stabilite prin Jalonul 173 din PNRR.

Autoritățile au considerat oportună menținerea acestei facilități pentru a încuraja cât mai mulți cetățeni să adopte cardul de identitate electronic, asigurând totodată continuitatea procesului de modernizare a evidenței persoanelor la nivel național.

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