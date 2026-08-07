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Social· 1 min citire
Guvernul a decis. Prima carte de identitate cu cip, eliberată gratuit și în 2026
Foto/Arhivă
Românii vor beneficia în continuare de eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate, Guvernul aprobând vineri menținerea finanțării din fonduri PNRR pe toată durata de implementare a proiectului.
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