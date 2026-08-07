România își testează scutul aerian. Exerciții NATO la Borcea

Publicat 7 aug. 2026, 17:26 Sursă Realitatea PLUS

România rămâne în stare de vigilență pe flancul estic al NATO, iar misiunile de poliție aeriană sunt intensificate în contextul incidentelor de securitate din regiune. La Baza Aeriană 86 Borcea, piloții români de F-16 se antrenează alături de aliați pentru a interveni în cel mai scurt timp în cazul unei alerte și pentru a proteja spațiul aerian al țării.

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