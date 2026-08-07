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Cutremur de 3,2 în județul Buzău. Seismul s-a produs la peste 110 kilometri adâncime
Cutremur
Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs vineri după-amiază în județul Buzău, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
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