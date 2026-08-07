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Cutremur de 3,2 în județul Buzău. Seismul s-a produs la peste 110 kilometri adâncime

Cutremur

Cutremur

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 15:24

Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs vineri după-amiază în județul Buzău, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Conform INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 14:23 și s-a produs la o adâncime de 114,7 kilometri, în zona seismică Vrancea, una dintre cele mai active regiuni tectonice din România.

Orașele aflate în apropierea epicentrului

Institutul de Fizica Pământului a precizat că seismul s-a produs în apropierea următoarelor orașe:

  • 48 km nord de Ploiești;

  • 53 km sud de Buzău;

  • 57 km sud-est de Brașov;

  • 66 km sud-est de Sfântu Gheorghe;

  • 77 km nord-est de Târgoviște;

  • 84 km sud de Focșani.

Până în acest moment nu au fost raportate pagube materiale sau victime.

Șase cutremure în România de la începutul lunii august

Datele INCDFP arată că, de la începutul lunii august, pe teritoriul României s-au produs șase cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,4 și 3,4 pe scara Richter.

Majoritatea acestor seisme au avut loc în zona Vrancea și au fost considerate cutremure slabe.

Cel mai puternic seism din 2026

Cel mai important cutremur înregistrat în România în acest an s-a produs pe 26 februarie, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea 4,5 pe scara Richter.

Specialiștii reamintesc că activitatea seismică moderată din zona Vrancea este monitorizată permanent, iar astfel de cutremure de mică intensitate sunt frecvente și, de regulă, nu produc efecte semnificative la suprafață.

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