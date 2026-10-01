România intră în regim de precauție pe piața energiei. Transelectrica poate reduce exporturile și limita consumul
România intră în regim de precauție pe piața energiei
Transelectrica primește atribuții suplimentare pentru gestionarea unei eventuale situații de criză pe piața energiei electrice. Guvernul a aprobat joi o hotărâre prin care compania poate aplica temporar o serie de măsuri de siguranță, valabile până la 30 octombrie.
Măsurile pot fi activate dacă apar condiții care pun în pericol siguranța Sistemului Electroenergetic Național sau dacă sunt amenințate siguranța fizică și securitatea persoanelor, aparatelor ori instalațiilor.
Printre instrumentele prevăzute se află suplimentarea rezervelor tehnologice, pornirea unor grupuri de producție aflate în rezervă, reducerea sau anularea capacității de interconexiune pentru export și diminuarea ori anularea schimburilor de energie notificate pentru export.
În anumite condiții, autoritățile pot ajunge inclusiv la limitarea în tranșe a consumului de energie electrică.
Transelectrica poate interveni dacă siguranța sistemului este amenințată
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica, în calitate de operator de transport și de sistem în domeniul energiei electrice, a fost abilitată să aplice măsurile prevăzute de hotărârea adoptată de Executiv.
Biroul de presă al Guvernului explică situațiile în care aceste intervenții pot fi activate.
„Compania Națională de Transport al Energiei Electrice 'Transelectrica' - S.A., în calitate de operator de transport și de sistem în domeniul energiei electrice, este abilitată să pună în aplicare, în cazul materializării situației de criză pe piața de energie și în situația în care este amenințată siguranța fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalațiilor ori integritatea Sistemului Electroenergetic Național, o serie de măsuri de siguranță”, informează Biroul de presă al Guvernului.
Astfel, intervențiile nu sunt prezentate ca măsuri aplicate automat, ci ca instrumente care pot fi utilizate în cazul materializării unei situații de criză și atunci când este pusă în pericol funcționarea în siguranță a sistemului energetic național.
Exporturile de energie pot fi reduse sau chiar oprite
Una dintre principalele măsuri prevăzute de hotărârea Guvernului vizează schimburile de energie cu exteriorul.
În cazul în care situația din sistem o impune, poate fi redusă sau anulată capacitatea disponibilă de interconexiune pe direcția export. De asemenea, pot fi reduse sau anulate schimburile de energie care au fost notificate pe direcția export.
Prin aceste măsuri, Transelectrica poate interveni asupra cantității de energie care părăsește sistemul național, în condițiile stabilite pentru situațiile de criză.
Pe lista intervențiilor se află și creșterea rezervelor tehnologice de sisteme din unitățile de producție care au posibilitatea de a funcționa pe combustibil alternativ.
O altă posibilitate este pornirea grupurilor de producție aflate în rezervă tehnică la dispoziția Dispeceratului Energetic Național.
Consumul intern poate fi limitat în tranșe
În cazul în care măsurile privind producția și schimburile de energie nu sunt suficiente pentru menținerea siguranței sistemului, cadrul aprobat de Guvern prevede și posibilitatea reducerii consumului intern.
Limitarea se poate face în tranșe, în condițiile stabilite prin Normativul de limitare a consumului de energie electrică, pe tranșe, în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului Electroenergetic Național.
Prin urmare, măsura privind consumul reprezintă una dintre intervențiile prevăzute pentru situațiile în care funcționarea sistemului energetic ajunge să fie afectată de un dezechilibru care necesită intervenții suplimentare.
Consumul poate ajunge la 8.000 MW în octombrie
Guvernul ia în calcul și evoluția consumului de energie electrică în luna octombrie.
Conform comunicatului transmis de Executiv, la vârful de sarcină din intervalul de seară, consumul ar putea ajunge până la 8.000 MW pe fondul scăderii temperaturilor.
Perioada cu cea mai mare solicitare este relevantă pentru funcționarea sistemului deoarece cererea de energie crește odată cu temperaturile mai scăzute, în timp ce disponibilitatea anumitor surse de producție poate fi afectată de condițiile meteorologice și hidrologice.
Mai puțină energie hidroelectrică și fotovoltaică
În cazul producției hidro, nivelul debitelor reprezintă un factor important pentru cantitatea de energie care poate fi furnizată în sistem. Pentru energia fotovoltaică, nebulozitatea ridicată afectează producția realizată de instalațiile solare.
Situația este analizată în paralel cu prognoza debitului Dunării la intrarea în România.
Potrivit Guvernului, această prognoză nu oferă o perspectivă sigură privind repornirea a cel puțin unei unități de la CNE Cernavodă în cursul lunii octombrie.
„Prognozele arată deficit de ploi și nebulozitate ridicată, ceea ce reduce aportul energiei hidroelectrice și fotovoltaice. Prognoza debitului Dunării la intrare în țară nu oferă o perspectivă sigură de repornire a cel puțin unei unități la CNE Cernavodă, în luna octombrie”, menționează sursa citată.
Intervalul 18:00 - 22:00, considerat vulnerabil
Guvernul indică drept „vulnerabilitatea principală” combinația dintre deficitul de producție dispecerizabilă în orele de vârf și posibilitățile limitate de import.
Intervalul considerat problematic este cel cuprins între orele 18:00 și 22:00, când cererea de energie ajunge la niveluri ridicate.
Situația este complicată, conform Executivului, de limitarea posibilităților de import, pe fondul unei crize regionale de energie.
Măsurile aprobate de Guvern sunt prevăzute să fie aplicate temporar, până la data de 30 octombrie, în cazul în care se materializează situația de criză pe piața energiei și este necesară intervenția pentru protejarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național.
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