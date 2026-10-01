România intră în regim de precauție pe piața energiei. Transelectrica poate reduce exporturile și limita consumul

Publicat 1 oct. 2026, 17:25 Sursă Agerpres

Transelectrica primește atribuții suplimentare pentru gestionarea unei eventuale situații de criză pe piața energiei electrice. Guvernul a aprobat joi o hotărâre prin care compania poate aplica temporar o serie de măsuri de siguranță, valabile până la 30 octombrie.

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