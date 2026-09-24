Bolojan, după întrevederea cu S&P despre deficitul României: „Dacă menținem linia actualului guvern putem continua reducerea deficitului”

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat cu Standard & Poor’s despre deficitul bugetar, reforme și bugetul pe 2027, înaintea evaluării ratingului României. La discuție au mai participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.
Premierul Ilie Bolojan a discutat joi, 24 septembrie, la Palatul Victoria, cu reprezentanții agenției de rating Standard & Poor’s, aflați la București pentru evaluarea periodică a României.
În centrul întâlnirii s-au aflat situația fiscal-bugetară, contextul politic și capacitatea autorităților de a continua reducerea deficitului. Potrivit calendarului anunțat de agenție, următoarea decizie privind ratingul suveran al României este programată pentru 2 octombrie.
La discuții au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.
Deficitul bugetar, principalul argument prezentat de Guvern
Potrivit informațiilor transmise de Guvern, Bolojan a invocat rezultatele execuției bugetare din primele șapte luni ale anului ca argument pentru continuarea ajustării fiscale. Datele Ministerului Finanțelor arată că deficitul a fost de 48,08 miliarde de lei în perioada ianuarie–iulie 2026, cu 28,36 miliarde de lei sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025. Ca pondere în PIB, deficitul a scăzut de la 3,99% la 2,34%.
Premierul a susținut că măsurile luate pentru limitarea cheltuielilor publice au contribuit la reducerea deficitului și la respectarea angajamentelor României față de partenerii externi. El a avertizat însă că evoluția din 2027 va depinde de felul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor și de păstrarea direcției actuale a politicilor fiscale.
Anul trecut și în prima parte a acestui an am luat măsuri pentru a corecta situația cheltuielilor publice, iar punerea lor în aplicare a dus la reducerea deficitului bugetar și a asigurat respectarea angajamentelor luate de România față de partenerii externi. Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor. Dacă menținem linia politicilor actualului guvern – și pentru sănătatea economiei este important să o menținem – putem continua traiectoria de reducere a deficitului bugetar
Reformele, importante pentru credibilitatea României
În discuția cu delegația Standard & Poor’s, Bolojan a indicat drept priorități eficientizarea administrației, reforma companiilor de stat, o mai bună prioritizare a cheltuielilor și investițiile care pot susține creșterea economică. În cazul companiilor de stat, premierul a pus accent pe reducerea subvențiilor de la buget și pe îmbunătățirea profitabilității, potrivit informațiilor furnizate de Guvern.
Șeful Executivului a legat continuarea reformelor și de menținerea încrederii investitorilor. El s-a declarat optimist că decidenții politici vor susține, în continuare, măsurile necesare pentru stabilitatea finanțelor publice. Aceasta este poziția exprimată de premier; decizia privind ratingul României aparține agenției Standard & Poor’s și nu fusese anunțată la momentul întâlnirii.
Sunt optimist că oamenii politici care au interes ca România să rămână stabilă vor continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor și reducerea deficitului bugetar