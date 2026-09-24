Bolojan, după întrevederea cu S&P despre deficitul României: „Dacă menținem linia actualului guvern putem continua reducerea deficitului”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 24 sept. 2026, 19:32

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat cu Standard & Poor’s despre deficitul bugetar, reforme și bugetul pe 2027, înaintea evaluării ratingului României. La discuție au mai participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.

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