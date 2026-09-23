Biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 20% în vara lui 2027. Avertismentul șefului Ryanair

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 sept. 2026, 21:42

Companiile aeriene tradiționale ar putea majora prețurile biletelor de avion cu până la 20% în vara anului 2027, avertizează directorul Ryanair, Michael O'Leary. Șeful companiei low-cost spune că prețurile mai mari ale combustibilului nu vor mai putea fi absorbite de operatori, iar o parte din costuri vor ajunge, în cele din urmă, la pasageri.

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