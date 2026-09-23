Biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 20% în vara lui 2027. Avertismentul șefului Ryanair

Companiile aeriene tradiționale ar putea majora prețurile biletelor de avion cu până la 20% în vara anului 2027, avertizează directorul Ryanair, Michael O'Leary. Șeful companiei low-cost spune că prețurile mai mari ale combustibilului nu vor mai putea fi absorbite de operatori, iar o parte din costuri vor ajunge, în cele din urmă, la pasageri.
O'Leary susține că Ryanair nu intenționează să introducă o suprataxă pentru combustibil, chiar dacă kerosenul s-a scumpit. Situația ar putea fi însă diferită pentru alți operatori, în condițiile în care prețurile biletelor de avion s-ar putea scumpi în 2027, iar costurile ridicate pun tot mai multă presiune pe industria aeriană.
O'Leary avertizează că unele companii aeriene ar putea intra în faliment
Directorul Ryanair se așteaptă ca problemele provocate de scumpirea combustibilului să ducă inclusiv la falimente sau la preluarea unor companii de către operatori mai mari. În opinia sa, piața europeană s-ar putea concentra, în timp, în jurul câtorva nume importante.
„Companiile aeriene care înregistrează în prezent pierderi vor intra în faliment. Acest lucru va accelera consolidarea sectorului aerian european în jurul a patru mari companii aeriene: BA (British Airways), Lufthansa, Air France și Ryanair”, a spus Michael O'Leary.
La nivel global, operatorii aerieni încearcă deja să gestioneze costurile tot mai mari ale combustibilului. airBaltic este cea mai recentă companie despre care s-a anunțat că intră în procedură de insolvență.
Ryanair își reduce estimarea privind numărul de pasageri
În acest context, Ryanair și-a redus proiecția privind numărul de pasageri transportați în anul fiscal 2027, de la 216 milioane la 214 milioane. Compania intenționează să limiteze capacitatea pentru a diminua impactul cantității de combustibil pentru care nu s-a protejat împotriva fluctuațiilor de preț. Michael O'Leary spune însă că Ryanair se află într-o poziție suficient de puternică pentru a face față provocărilor provocate de prețurile ridicate ale kerosenului. Problema mai mare ar urma să apară anul viitor, când contractele de hedging care au protejat până acum mai multe companii nu vor mai putea absorbi în aceeași măsură scumpirile, conform Reuters.com.
„Majoritatea companiilor aeriene aveau prețurile combustibilului acoperite prin contracte de hedging până în vara lui 2026 și, prin urmare, absorbim șocul reprezentat de prețurile mult mai mari ale petrolului din această vară.
Niciunul dintre noi nu va putea absorbi aceste prețuri mult mai mari ale petrolului anul viitor... iar costurile vor fi transferate sub forma unor suprataxe pentru combustibil și a unor tarife aeriene mai mari”, le-a spus O'Leary jurnaliștilor.
Biletele altor companii ar putea fi cu 10%-20% mai scumpe
Șeful Ryanair spune că propria companie nu va introduce o suprataxă pentru combustibil, dar se așteaptă ca operatorii tradiționali să facă acest lucru în vara anului viitor. În aceste condiții, biletele vândute de alte companii aeriene ar putea ajunge să fie cu 10%-20% mai scumpe. O'Leary se așteaptă, în același timp, la noi falimente în industria aeriană. Ryanair poartă deja discuții cu aeroporturi îngrijorate că o nouă serie de probleme financiare în rândul operatorilor ar putea duce la reducerea numărului de zboruri disponibile.
„Sper foarte mult ca prețurile combustibilului pentru avioane să crească mai rapid anul viitor, deoarece acest lucru va accelera ritmul în care alte companii aeriene vor intra în faliment”, a spus O'Leary, adăugând că se așteaptă ca tarifele altor operatori să crească cu 10%-20% vara viitoare.