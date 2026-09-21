O treime dintre români spun că nivelul de trai a scăzut în ultimul an - STUDIU

Calitatea vieții, veniturile insuficiente, creșterea prețurilor și presiunea taxelor sunt principalele motive pentru care o treime dintre români consideră că nivelul lor de trai a scăzut în ultimul an, arată noua ediție a Barometrului Percepției Bunăstării Românilor. Situația s-a înrăutățit față de anul trecut, atât în ceea ce privește situația financiară din momentul chestionării, cât și așteptările.
Percepția asupra propriei bunăstări s-a deteriorat față de anul precedent: indicele ajunge în 2026 la 6,2 puncte din 10, față de 6,4 în 2025. Dacă anul trecut 51% dintre respondenți anticipau o îmbunătățire, acum 55% spun că bunăstarea lor este mai slabă, iar doar 16% consideră că s-a îmbunătățit, arată noua ediție a Barometrului Percepției Bunăstării Românilor, realizat de IRES pentru ABS – Alianța pentru BunăStare.
Venituri insuficiente din cauza majorării taxelor și a prețurilor
Cea mai accentuată deteriorare este în zona financiară: satisfacția privind veniturile personale scade de la 6,1 la 5,5, iar posibilitatea de a-și permite o locuință confortabilă coboară de la 5,7 la 5,4. Totodată, satisfacția privind dezvoltarea profesională ajunge la 6,6, față de 6,9 anul trecut.
60% dintre respondenți indică nivelul scăzut al veniturilor și prețurile sau taxele ridicate ca fiind principalele obstacole în calea unei vieți mai bune, față de aproximativ 55% în ediția precedentă. Acest factor urcă, așadar, pe primul loc în clasament, depășind corupția și lipsa transparenței instituționale.
Datele se reflectă și în percepția asupra evoluției personale din ultimul an: aproape 32% dintre români spun că propria calitate a vieții a scăzut, comparativ cu 19% în 2025. Doar aproximativ 18% consideră că aceasta s-a îmbunătățit, față de 23% anul trecut, în timp ce aproape jumătate dintre respondenți spun că nivelul lor de trai a rămas aproximativ la fel.
Românii resimt presiunea costului vieții
Aproape 32% dintre respondenți afirmă că propria calitate a vieții a scăzut în ultimul an, comparativ cu 19% în 2025. Doar 18% spun că s-a îmbunătățit, în timp ce aproape jumătate consideră că nivelul lor de trai a rămas neschimbat.
Un indicator relevant este cel al vulnerabilității financiare a populației, măsurat prin deficitul de protecție. În prezent, acesta a ajuns la o medie de 165.400 lei pentru fiecare familie. Alexandru Ciuncan, președinte & Director General UNSAR, subliniază faptul că asigurările de viață și sănătate sunt soluții pentru gestionarea situațiilor neprevăzute.
Platforma ABS – Alianța pentru BunăStare, inițiată de UNSAR, continuă astfel monitorizarea anuală a factorilor care influențează calitatea vieții în România și evoluția percepțiilor populației.
Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 23 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.