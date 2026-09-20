Peste un miliard de lei pentru plățile din septembrie. Nazare anunță suplimentarea fondurilor pentru energie și persoanele cu dizabilități

Ministerul Finanțelor a aprobat majorarea limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii pentru luna septembrie cu 1,058 miliarde de lei. Banii sunt destinați, în principal, decontării compensațiilor pentru consumul de energie electrică și gaze naturale, dar și achitării drepturilor de transport pentru persoanele cu dizabilități.
Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a precizat că suplimentarea se realizează în cadrul bugetului deja aprobat și are ca scop asigurarea resurselor necesare pentru efectuarea plăților în această lună.
Cea mai mare parte a banilor merge către compensarea energiei
Din suma totală de 1,058 miliarde de lei, aproximativ 1,03 miliarde de lei sunt destinați Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială pentru decontarea sumelor aferente schemei de compensare a consumului de energie electrică și gaze naturale.
Diferența, în valoare de aproximativ 28,964 milioane de lei, este destinată drepturilor de transport interurban acordate persoanelor cu dizabilități. Fondurile sunt necesare pentru efectuarea plăților aferente acestor drepturi și pentru evitarea acumulării unor noi obligații.
Nazare: Resursele sunt prevăzute în buget
Alexandru Nazare a explicat că schema de compensare beneficiază deja de resurse prevăzute în buget, iar măsura adoptată acum permite ca o parte mai mare dintre plățile programate să fie realizată în luna septembrie.
Potrivit ministrului, decontările către furnizorii de energie nu au avansat până acum în ritmul necesar, iar acumularea obligațiilor a creat presiuni asupra mecanismului de plată. Suplimentarea limitei de cheltuieli urmărește să permită accelerarea acestor decontări.
Procesul presupune mai multe etape, de la verificarea și validarea sumelor solicitate de furnizori până la efectuarea efectivă a plăților. Ministerul Finanțelor precizează că nu gestionează direct decontările către furnizorii de energie, însă asigură resursele bugetare necesare.
Ce spune ministrul despre întârzierile la plată
Nazare a atras atenția că întârzierile în achitarea obligațiilor statului pot afecta lichiditatea companiilor din sectorul energetic, precum și capacitatea acestora de a-și finanța activitatea curentă și investițiile. În acest context, ministrul susține că mecanismele de sprijin trebuie să fie construite astfel încât plățile să poată fi realizate într-un mod predictibil.
Suplimentarea anunțată pentru luna septembrie reprezintă, astfel, o ajustare a limitelor de cheltuieli în cadrul bugetului deja aprobat, pentru ca obligațiile aferente compensării energiei și drepturilor de transport pentru persoanele cu dizabilități să poată fi achitate.
Ministerul Finanțelor continuă să urmărească execuția bugetară și disponibilitatea resurselor pentru plata obligațiilor asumate de stat.