România conduce clasamentul inflației din UE și în august. Diferența uriașă față de media europeană

Rata anuală a inflației din Uniunea Europeană a crescut în luna august 2026, însă România a înregistrat o scădere semnificativă față de luna precedentă. Datele publicate joi de Oficiul de statistică al Uniunii Europene, Eurostat, arată că inflația din UE a ajuns la 3,2%, comparativ cu 3% în iulie.
România se află, în același timp, printre statele membre în care rata anuală a inflației a coborât în august față de luna anterioară. Scăderea a fost una importantă, de la 8,2% în iulie la 6,3% în august, potrivit datelor Eurostat.
România rămâne printre statele cu cea mai ridicată inflație din UE
Chiar dacă rata anuală a inflației a scăzut semnificativ în România, țara noastră s-a aflat în august la polul opus față de statele cu cele mai mici creșteri ale prețurilor.
Cele mai scăzute rate anuale ale inflației din Uniunea Europeană au fost înregistrate în Suedia, cu 0,3%, Estonia, cu 1,3%, și Cehia, cu 1,5%.
La celălalt capăt al clasamentului s-au aflat România, cu 6,3%, Lituania, cu 5,6%, și Cipru, cu 5,2%.
Prin urmare, deși România a consemnat una dintre cele mai mari scăderi lunare ale ratei anuale a inflației, nivelul acesteia a rămas cel mai ridicat din Uniunea Europeană în august.
Inflația a scăzut în doar șase state membre
Comparativ cu luna iulie 2026, rata anuală a inflației a coborât în șase state membre ale Uniunii Europene, România fiind printre acestea.
În țara noastră, rata anuală a inflației a scăzut de la 8,2% în iulie la 6,3% în august. Într-o singură țară membră rata a rămas stabilă, în timp ce în alte 20 de state membre inflația a crescut.
Datele Eurostat indică astfel o evoluție diferită de la un stat la altul, în condițiile în care majoritatea țărilor membre au raportat în august o rată anuală a inflației mai mare decât în luna precedentă.
Inflația din zona euro a urcat la 3,2%
Și în zona euro rata anuală a inflației a crescut în august. Aceasta a ajuns la 3,2%, față de 2,9% în luna iulie.
Cele mai importante contribuții la rata anuală a inflației din zona euro au provenit din sectorul serviciilor și din prețurile la energie.
Serviciile au avut o contribuție de 1,43 puncte procentuale la rata anuală a inflației, în timp ce prețurile la energie au contribuit cu 1,29 puncte procentuale.
Ce arată datele INS despre inflația din România
În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică arată o scădere a ratei anuale a inflației până la 6,17% în august, de la 8,16% în iulie.
În aceeași perioadă, serviciile s-au scumpit cu 11,28%, mărfurile nealimentare au înregistrat o creștere de 6,36%, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 2,62%.
INS precizează că indicele prețurilor de consum în august 2026, comparativ cu luna iulie 2026, a fost 100,22%.
Rata inflației de la începutul anului, calculată prin comparația dintre august 2026 și decembrie 2025, a fost de 4,6%.
Rata anuală a inflației în august 2026 față de august 2025 a fost de 6,2%.
În același timp, rata medie a modificării prețurilor de consum din ultimele 12 luni, respectiv perioada septembrie 2025 - august 2026, comparativ cu precedentele 12 luni, septembrie 2024 - august 2025, a fost de 9,5%.
Inflația calculată după indicele armonizat
Datele INS includ și evoluția indicelui armonizat al prețurilor de consum, utilizat pentru comparațiile la nivel european.
Indicele armonizat al prețurilor de consum în august 2026 față de iulie 2026 a fost de 100,26%.
Rata anuală a inflației în august 2026 comparativ cu august 2025, calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, a fost de 6,3%.
Pentru ultimele 12 luni, septembrie 2025 - august 2026, rata medie a modificării prețurilor de consum calculată pe baza IAPC, comparativ cu perioada septembrie 2024 - august 2025, a fost de 8,6%.
BNR și-a majorat prognoza pentru finalul lui 2026
Evoluția inflației vine în contextul unei revizuiri în creștere a prognozei Băncii Naționale a României pentru finalul anului 2026.
BNR a majorat prognoza de inflație pentru sfârșitul acestui an la 6,1%, de la estimarea anterioară de 5,5%.
Pentru finalul anului 2027, banca centrală anticipează o rată a inflației de 3,4%, după ce prognoza precedentă indica un nivel de 2,9%.
Datele privind prognozele BNR au fost prezentate în luna august de guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.