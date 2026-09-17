România conduce clasamentul inflației din UE și în august. Diferența uriașă față de media europeană

Publicat 17 sept. 2026, 13:24 Sursă Eurostat

Rata anuală a inflației din Uniunea Europeană a crescut în luna august 2026, însă România a înregistrat o scădere semnificativă față de luna precedentă. Datele publicate joi de Oficiul de statistică al Uniunii Europene, Eurostat, arată că inflația din UE a ajuns la 3,2%, comparativ cu 3% în iulie.

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