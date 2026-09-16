Inflația din Marea Britanie urcă la 3,1% în august. Ce a împins prețurile în sus

Inflația anuală din Marea Britanie a urcat la 3,1% în august, peste ținta Băncii Angliei. Carburanții, transportul și electronicele au alimentat scumpirile.
Scumpirea carburanților, majorarea costurilor de transport și prețurile mai ridicate la anumite produse electronice se numără printre factorii care au alimentat inflația. În cazul electronicelor, presiunile sunt legate și de deficitul de cipuri, într-un context în care dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale amplifică cererea pentru componente.
Inflația britanică a crescut de la 2,9% la 3,1%
Rata anuală a inflației a urcat în august la 3,1%, după ce în iulie fusese de 2,9%, cel mai înalt nivel din ultimele patru luni la acel moment. Noile date arată că presiunile asupra bugetelor gospodăriilor britanice au rămas puternice și la finalul verii.
Economiștii anticipaseră o accelerare a inflației, pe fondul evoluției prețurilor la energie, combustibili și produse de consum. În iulie, scumpirea energiei fusese deja unul dintre elementele care contribuiseră la majorarea indicelui prețurilor de consum, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Nivelul raportat în august este cu 1,1 puncte procentuale peste ținta de inflație de 2% a Băncii Angliei, un reper esențial pentru deciziile de politică monetară ale instituției, conform The Independent.
Prețurile la carburanți au avut o contribuție importantă
Benzina și motorina s-au numărat printre principalele surse de presiune asupra inflației. Andrew Goodwin, economist la Oxford Economics, estimase înainte de apariția datelor că evoluția carburanților ar putea influența semnificativ indicele prețurilor de consum.
Datele săptămânale publicate de Departamentul britanic pentru Securitate Energetică și Net Zero indicau o creștere de circa 7% a prețurilor la combustibili între iulie și august. Potrivit estimărilor Oxford Economics, numai această dinamică putea adăuga aproximativ 0,2 puncte procentuale la rata anuală a inflației.
Presiuni au venit și din transportul aerian. După tarifele mai scăzute din iulie, biletele de avion erau așteptate să se scumpească în august, iar avansul prețului combustibilului de aviație a contribuit la majorarea costurilor suportate de companiile aeriene.
Cererea pentru inteligență artificială pune presiune pe piața cip-urilor
Produsele electronice au fost, de asemenea, un factor important în evoluția prețurilor. Piața se confruntă cu constrângeri de aprovizionare pentru anumite componente, mai ales cipuri, în timp ce investițiile masive în infrastructura necesară inteligenței artificiale au crescut cererea globală.
Cererea accelerată pentru procesoare și alte componente utilizate în centre de date, sisteme AI și echipamente tehnologice poate influența costurile de producție ale dispozitivelor electronice destinate consumatorilor. Astfel, de la telefoane și laptopuri până la alte echipamente de uz casnic, unele categorii de produse pot resimți efectele unei piețe mai tensionate a semiconductorilor.
Ce înseamnă datele pentru Banca Angliei
Menținerea inflației peste pragul de 2% complică misiunea Băncii Angliei, care urmărește readucerea stabilă a creșterii prețurilor în jurul țintei sale. Banca centrală analizează nu doar cifra generală a inflației, ci și evoluția serviciilor, a salariilor, a energiei și a bunurilor importate.
Datele pentru august sugerează că inflația britanică rămâne expusă factorilor externi, precum prețurile petrolului și tensiunile geopolitice, dar și schimbărilor structurale din economie. Boom-ul inteligenței artificiale și cererea crescută de semiconductori adaugă o presiune nouă asupra costurilor din lanțurile globale de aprovizionare.