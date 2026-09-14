Turiștii străini au cheltuit masiv în România în vara 2026: plăți cu cardul, creștere record, +63%”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 14 sept. 2026, 11:22

Valoarea plăților cu card făcute de cetățeni străini la terminale din România a crescut consistent în sezonul de vară 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. În lunile iulie și august, valoarea tranzacțiilor a fost cu 63% mai mare, ajungând la aproape un sfert de miliard de lei, arată datele colectate de cel mai mare procesator de plăți la nivel mondial.

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