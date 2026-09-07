Poluare pe râul Motru? Apele Române au prelevat probe de apă

Specialiștii Apele Române Jiu au identificat o evacuare necontrolată de ape uzate tehnologice în râul Motru, în zona Stației de Sortare - Spălare Agregate Minerale Apa Neagră. O parte din apa rezultată în urma lucrărilor de decolmatare a decantoarelor ajungea în râu, iar autoritățile au prelevat probe din trei secțiuni pentru verificări.
”În urma verificărilor efectuate în teren de reprezentanţii SGA Gorj – Apele Române Jiu a fost identificată o situaţie de evacuare necontrolată de ape uzate tehnologice în râul Motru, în zona evacuării Staţiei de Sortare – Spălare Agregate Minerale Apa Neagră, aparţinând S.C. ROVCRI GOLD S.R.L”, au transmis, luni, reprezentanți de la Apele Române Jiu, într-o postare pe Facebook.
Potrivit sursei citate, pe 4 septembrie a fost semnalată poluarea accidentală a râului Motru, iar verificările efectuate ulterior au evidenţiat continuarea, într-o cantitate redusă, a evacuării de ape tehnologice în aval de staţie.
”La momentul verificărilor, activitatea Staţiei de Sortare era oprită. Pe amplasament se desfăşurau lucrări de decolmatare a decantoarelor de ape uzate tehnologice, iar o parte din apa rezultată în urma acestor operaţiuni ajungea în râul Motru”, mai arată sursa citată.
Ce spun specialiștii
Potrivit spevialiştilor, apele provenite din activitatea de sortare şi spălare a agregatelor pot transporta cantităţi importante de materii în suspensie şi particule minerale fine.
”Ajunse în emisar fără o epurare/decantare corespunzătoare, acestea pot determina creşterea turbidităţii apei şi pot afecta condiţiile fizico-chimice ale râului şi ecosistemul acvatic. Intervenţia Apele Române Jiu are un obiectiv esenţial: limitarea şi stoparea sursei de poluare”, se mai arată în informarea transmisă de Apele Române.
Măsurile luate
Reprezentanţii S.C. ROVCRI GOLD S.R.L. au efectuat manevre pentru oprirea evacuării apelor uzate tehnologice din Staţia de Sortare.
Pentru evaluarea situaţiei şi stabilirea impactului asupra cursului de apă, au fost prelevate probe de apă din trei secţiuni ale râului Motru: amonte de zona evacuării, din punctul de evacuare al Staţiei de Sortare – Spălare Agregate Minerale şi aval de zona evacuării.
Aceste trei puncte de prelevare permit specialiştilor să compare caracteristicile apei înainte şi după zona în care a fost identificată sursa de poluare şi să evalueze eventualul impact asupra râului.