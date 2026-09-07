Poluare pe râul Motru? Apele Române au prelevat probe de apă

Publicat 7 sept. 2026, 12:04 Actualizat 7 sept. 2026, 12:05

Specialiștii Apele Române Jiu au identificat o evacuare necontrolată de ape uzate tehnologice în râul Motru, în zona Stației de Sortare - Spălare Agregate Minerale Apa Neagră. O parte din apa rezultată în urma lucrărilor de decolmatare a decantoarelor ajungea în râu, iar autoritățile au prelevat probe din trei secțiuni pentru verificări.

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