Lider de sindicat din educație, mesaj tranșant pentru Dragoș Pîslaru: „Nu mai avem cum să discutăm cu el legea salarizării”

Publicat 6 sept. 2026, 17:54 Actualizat 6 sept. 2026, 18:01

Președintele Federației Naționale Sindicale Alma Mater, Anton Hadar, a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea Plus, că sindicatele din educație nu mai pot negocia legea salarizării cu actualul ministru demisionar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Hadar a afirmat că nu crede că legea va fi adoptată în această formă, în condițiile în care „nemulțumirea este aproape totală” în sistem.

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