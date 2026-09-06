Lider de sindicat din educație, mesaj tranșant pentru Dragoș Pîslaru: „Nu mai avem cum să discutăm cu el legea salarizării”

Președintele Federației Naționale Sindicale Alma Mater, Anton Hadar, a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea Plus, că sindicatele din educație nu mai pot negocia legea salarizării cu actualul ministru demisionar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Hadar a afirmat că nu crede că legea va fi adoptată în această formă, în condițiile în care „nemulțumirea este aproape totală” în sistem.
Președintele Federației Naționale Sindicale Alma Mater, Anton Hadar, a transmis că, în opinia sa, legea nu va fi adoptată, în ciuda optimismului lui Pîslaru.
Nu cred că va fi adoptată. Asta ar însemna ca politicienii care au susținut ca acest proiect de lege să nu fie introdus nici măcar în Parlament să-și schimbe optica. Nu cred, nu văd de ce ar face asta, câtă vreme nemulțumirea este aproape totală, a afirmat Hadar.
Liderul sindical spune că problema este una de credibilitate și de lipsă de dialog real.
Dacă mai rămâne acolo, tot cu el vom negocia noi? Cei din educație cred că nu vom mai negocia cu domnul Dragoș Pîslaru. N-avem de ce, n-avem cum. A stat două luni de zile și n-a negociat nimic, iar în ultimele trei săptămâni, când venea sorocul legii, s-a apucat să inventeze coeficienți, să nu se țină de cuvânt. Noi ne-am pierdut încrederea în el. Deci, din acest punct de vedere, nu văd cine ar putea să o facă.(...) Mai mult, și-a făcut rău sieși. Și-a pus lumea în cap, că varianta aia era cea mai proastă dintre toate pe care a prezentat-o ultima dată. A tăiat coeficienți la toți din educație, mai ales a făcut varză toată grila de acolo, a precizat liderul Federației Naționale Sindicale Alma Mater.
Hadar a concluzionat că singura soluție ar fi schimbarea guvernului: „Poate să vină alt guvern, să ne așezăm la masa negocierilor.”
Sindicatele îl acuză pe Dragoș Pîslaru de manipulare în masă cu legea salarizării
Anterior, și liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, l-a acuzat pe Dragoș Pîslaru de manipulare în masă, după ce acesta a susținut că proiectul de lege a salarizării ar fi „o ofertă de nerefuzat”.
În exclusivitate la Realitatea Plus, liderul sindical din educație a subliniat faptul că, în ciuda negocierilor purtate în secret cu Comisia Europeană, proiectul legii salarizării ar fi fost respins la Bruxelles.
Dragoș Pîslaru: „Dacă nu adoptăm legea salarizării vom ajunge la JUNK!”
În schimb, ministrul interimar al Muncii a avertizat că blocarea adoptării legii salarizării poate duce la ratarea absorbției unor sume importante din PNRR și chiar la scăderea ratingului financiar al României.
„Dacă în acest moment intrăm din nou într-o zonă populistă în care promiți bani pe care nu îi ai la buget și practic deviezi de la angajamentele pe care România le are să ajungă înapoi la un deficit de 3%, a putea avea disciplină minimală în finanțele publice.
Deci o promisiune de genul ăsta și sărirea peste 12 miliarde de lei cu siguranță este mai rea decât orice fel de penalitate. Această posibilitate ar atrage retrogradarea noastră la junk.
E bine să audă toți profesorii, toate cadrele medicale, că această valoare pe care o avem , de aproape 6 miliarde de lei în bugetul pe care îl avem acum, numai pentru cele două familii ocupaționale, educație și sănătate, este maximul pe care România și-l permite în acest moment.”, a transmis ministrul interimar la Muncă și Investiții Europene - Dragoș Pîslaru.